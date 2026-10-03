Fenerbahçe'nin hazırlık maçında ilginç anlar! Kırmızı kart oyuncu değişikliğine döndü
Fenerbahçe'nin milli arada Turan Tovuz ile oynadığı hazırlık maçında dikkat çeken anlar yaşandı. Mason Greenwood, 32. dakikada Roderick Miller'a topsuz alanda yaptığı hareketin ardından doğrudan kırmızı kart gördü. İki takım teknik heyetinin görüşmesinin ardından karşılaşma 11'e 11 devam etti.
Karşılaşmanın 32. dakikasında saha içinde tansiyon yükseldi. Mason Greenwood, Roderick Miller'ın müdahalesine tepki gösterdi.
İngiliz futbolcu, topsuz alanda rakibine tekme atmasının ardından hakem tarafından doğrudan kırmızı kartla oyun dışında bırakıldı. Miller ise pozisyon sonrası sarı kart gördü.
FENERBAHÇELİ FUTBOLCULAR İTİRAZ ETTİ
Greenwood'un kırmızı kart görmesinin ardından sarı-lacivertli oyuncular hakemin kararına itiraz etti.
Matteo Guendouzi'nin de aralarında bulunduğu Fenerbahçeli futbolcuların tepkileri sonrası oyun bir süre durdu. Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin ile Teknik Direktör İsmail Kartal da hakemle pozisyon hakkında konuştu.
İtirazlarını sürdüren Guendouzi sarı kart gördü.
İKİ TEKNİK DİREKTÖRDEN ORTAK KARAR
Yaşananların ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ile Turan Tovuz Teknik Direktörü Kurban Berdyev, karşılaşmanın 11'e 11 devam etmesi için hakemle görüştü.
İki teknik heyetin anlaşmasının ardından Fenerbahçe'de genç futbolcu Adnan Fettahoğlu oyuna dahil edildi.
Böylece Greenwood'un kırmızı kart görmesine rağmen sarı-lacivertliler mücadeleyi eksik sürdürmedi ve karşılaşma 11'e 11 devam etti.