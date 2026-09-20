Mark van Bommel, Romelu Lukaku'ya destek verdi

VAN BOMMEL'DEN LUKAKU'YA DESTEK

18 Eylül Cuma günü düzenlenen basın toplantısında konuşan Van Bommel, Lukaku'nun Fenerbahçe'de henüz düzenli şekilde ilk 11'de görev almamasını doğal karşıladığını söyledi.

Belçika Teknik Direktörü, "Fenerbahçe'de bir süre beklemesini normal karşılıyorum. Yeni bir kulüp, farklı bir forvet. Ona zaman tanıyor. Temel kadroya gireceğine inanıyorum" dedi.

Van Bommel, tecrübeli santrforun milli takım içindeki önemine de değindi.

"Onun neredeyse hiç göremediğiniz özel bir kalitesi var. Sahada ve saha dışında çok önemli. Ona da söyledim: Onu gruba yaptığı iyi katkı nedeniyle seçmiyorum, sahip olduğu özel nitelikler nedeniyle seçiyorum" diye konuştu.

Van Bommel, "Oyunculardan en iyi verimi almak benim görevim. Romelu da bunun önemli bir parçası" sözlerini kullandı.