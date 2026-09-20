Fenerbahçe'nin yıldızına sert sözler: İzlenilecek gibi değildi
Belçika Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağrılan Romelu Lukaku, ülkesinde gündem oldu. Fenerbahçe'de 7 maçta 170 dakika süre alan ve henüz gol ya da asist üretemeyen tecrübeli santrfor için Johan Boskamp sert sözler kullanırken, Belçika Teknik Direktörü Mark van Bommel ise yıldız oyuncuya güvendiğini söyledi.
Belçika Milli Takımı'nın başındaki ilk aday kadrosunu açıklayan Mark van Bommel, Fenerbahçe forması giyen Romelu Lukaku'ya da listede yer verdi.
VAN BOMMEL'DEN LUKAKU'YA DESTEK
18 Eylül Cuma günü düzenlenen basın toplantısında konuşan Van Bommel, Lukaku'nun Fenerbahçe'de henüz düzenli şekilde ilk 11'de görev almamasını doğal karşıladığını söyledi.
Belçika Teknik Direktörü, "Fenerbahçe'de bir süre beklemesini normal karşılıyorum. Yeni bir kulüp, farklı bir forvet. Ona zaman tanıyor. Temel kadroya gireceğine inanıyorum" dedi.
Van Bommel, tecrübeli santrforun milli takım içindeki önemine de değindi.
"Onun neredeyse hiç göremediğiniz özel bir kalitesi var. Sahada ve saha dışında çok önemli. Ona da söyledim: Onu gruba yaptığı iyi katkı nedeniyle seçmiyorum, sahip olduğu özel nitelikler nedeniyle seçiyorum" diye konuştu.
Van Bommel, "Oyunculardan en iyi verimi almak benim görevim. Romelu da bunun önemli bir parçası" sözlerini kullandı.
"DÖRT MAÇIN DÖRDÜNDE DE İLK 11'DE BAŞLAMAYACAK"
Lukaku'nun Belçika Milli Takımı'ndaki kullanım şekline ilişkin de konuşan Van Bommel, yıldız golcünün her karşılaşmaya başlangıç kadrosunda çıkmayacağını söyledi.
Lukaku'nun Dünya Kupası'ndaki gibi "süper yedek" rolünde kullanılıp kullanılmayacağı sorusuna Van Bommel, "Bu kesinlikle olabilir. Her halükarda dört maçın dördünde de ilk 11'de başlamayacak" yanıtını verdi.
BOSKAMP'TAN SERT LUKAKU SÖZLERİ
Van Bommel'in açıklamalarının ardından Johan Boskamp da Romelu Lukaku'nun milli takım kadrosuna seçilmesini değerlendirdi.
Boskamp, "Türkiye'de hâlâ ilk 11'deki yerini kazanamamış olmasına rağmen kadroya alınmasını oldukça dikkat çekici buluyorum. Özellikle de Van Bommel'in her maçta forma giymeyeceğini söylemesinin ardından" dedi.
"BU SEZON GÖRDÜKLERİM İZLENEBİLECEK GİBİ DEĞİLDİ"
Boskamp, Fenerbahçe'deki performansı üzerinden Lukaku'ya yönelik eleştirisini sürdürdü.
"Belki de bu yeni gerçekliktir ve Romelu bundan sonra yedek kulübesinde oturacaktır. Her maçta beş gol atmasını ummaya devam ediyorum ancak bu sezon ondan gördüklerim izlenebilecek gibi değildi" diye konuştu.
7 MAÇTA 170 DAKİKA
Romelu Lukaku, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 7 karşılaşmada toplam 170 dakika süre aldı. Tecrübeli santrfor bu maçlarda henüz gol veya asist katkısı sağlayamadı.