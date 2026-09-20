Milli ara öncesi hedef 3 puan! Fenerbahçe - Eyüpspor CANLI
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe sahasında Eyüpspor'u ağırlıyor. Sarı-lacivertliler son 2 maçta aldığı 1 puanı telafi etmek için sahaya çıkıyor. Konuk Eyüpspor ise sürpriz peşinde. Kanarya kazanarak milli araya moralli girmek ve Galatasaray'ın kaybı sonrası üst gruba yaklaşmak amacında. Fenerbahçe - Eyüpspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor'u ağırlıyor.
Chobani Stadı'nda oynanan mücadelede hakem Kadir Sağlam düdük çalıyor. Sağlam'ın yardımcılıklarını Mehmet Salih Mazlum ve Kerem İlitangil yapıyor. Karşılaşma 17.00'den itibaren beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.
CANLI TAKİP
Fenerbahçe - Eyüpspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
FENERBAHÇE: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, İrfan Can, Kerem, Greenwood, Muriqi
EYÜPSPOR: Moldovan, Talha, Anıl, Zak Jules, Giordano, Massanga, Charles Andre, Costa, Michalak, Boutobba, Abdullahi
MAÇTAN DAKİKALAR
1' Maç başladı
Karşılaşmada ilk düdük çaldı ve mücadele başladı.
5' GOL | Fenerbahçe 1-0 öne geçti
Fenerbahçe, Mason Greenwood'un penaltı golüyle öne geçti. Sarı-lacivertlilerin kazandığı penaltıda topun başına geçen İngiliz yıldız, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
7' GOL | Fenerbahçe 2-0 öne geçti
Fenerbahçe kısa sürede farkı ikiye çıkardı. İrfan Can Kahveci, savunma arkasına hareketlenen Kerem Aktürkoğlu'nu gördü.
Kerem, soldan sağa taşıdığı topu kale önündeki Vedat Muriqi'ye aktardı. Kosovalı golcü yaptığı dokunuşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
14' Moldovan gole izin vermedi
Fenerbahçe bir kez daha etkili geldi. Nelson Semedo topla birlikte içeri kat ettikten sonra sol ayağıyla vuruşunu yaptı.
Kaleci Moldovan uzanarak topu kornere çeldi.
21' GOL | Fenerbahçe 3-0 öne geçti
Fenerbahçe, Vedat Muriqi'nin golüyle farkı üçe çıkardı. Sağ kanattan içeri sokulan Mason Greenwood şutunu çekti.
Kalecinin çeldiği topu iyi takip eden Vedat Muriqi, tamamlayıcı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
38' GOL | Fenerbahçe 4-0 öne geçti
Fenerbahçe, Guendouzi'nin golüyle farkı dörde çıkardı. İrfan Can Kahveci sağ kanattan topu Mason Greenwood'a aktardı.
Greenwood, Giordano'nun üzerine gittikten sonra topu yeniden İrfan Can'a bıraktı. Milli futbolcu pasını sol taraftaki Guendouzi'ye çıkardı. Fransız orta saha bekletmeden yaptığı tek vuruşla topu ağlara gönderdi.
45' GOL | Fenerbahçe 5-0 öne geçti
Fenerbahçe ilk yarının son bölümünde bir gol daha buldu. Nathan Ake orta alanda topu kazandı ve pasını Vedat Muriqi'ye aktardı.
Muriqi soldaki Greenwood'u gördü. İngiliz futbolcu topu sağındaki İrfan Can Kahveci'ye bıraktı. İrfan Can'ın yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu.
İlk yarı sonucu | Fenerbahçe 5-0 önde
Karşılaşmanın ilk 45 dakikası Fenerbahçe'nin 5-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
İSMAİL KARTAL'DAN 3 DEĞİŞİKLİK
İsmail Kartal, son lig karşılaşması Gaziantep FK maçına göre Eyüpspor karşısında ilk 11'de 3 oyuncuyu değiştirdi.
Sakatlığı bulunan Mert Müldür kadroda yer almazken İsmail Yüksek ile Romelu Lukaku mücadeleye yedek kulübesinde başladı. Bu isimlerin yerine Nelson Semedo, İrfan Can Kahveci ve Vedat Muriqi ilk 11'e dahil oldu.
FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ
Sarı-lacivertliler mücadeleye; Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Ake, Archie Brown, N'Golo Kante, Matteo Guendouzi, Mason Greenwood, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu ve Vedat Muriqi 11'iyle başladı.
Fenerbahçe'de Mert Günok, Kojo Oppong, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Marco Asensio, Oğuz Aydın, Romelu Lukaku ve Dorgeles Nene yedek kulübesinde yer aldı.
MARCO ASENSIO 28 GÜN SONRA KADRODA
Sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Marco Asensio, Eyüpspor karşılaşmasıyla birlikte yeniden maç kadrosuna döndü.
İspanyol futbolcu mücadeleye yedek kulübesinde başladı. Asensio, İsmail Kartal'ın görev vermesi halinde 28 günlük aranın ardından yeniden sahaya çıkacak.
MERT MÜLDÜR FORMA GİYEMEDİ
Hafta içindeki antrenmanda sakatlanan ve menisküsünde yırtık tespit edilen Mert Müldür, Eyüpspor karşısında kadroda yer alamadı.
Ognjen Mimovic ile kaleci Tarık Çetin ise teknik heyetin tercihiyle maç kadrosuna dahil olmadı.
TRİBÜNLER DOLDU
Fenerbahçe taraftarları Eyüpspor karşılaşmasında tribünleri doldurdu. Sarı-lacivertli futbolseverler, ısınma bölümünden itibaren takımlarına destek verdi ve oyuncuları tek tek tribünlere çağırdı.
500 KADIN TARAFTAR MAÇTA AĞIRLANDI
Fenerbahçe'de karşılaşma öncesinde 20 Eylül Dünya Fenerbahçeli Kadınlar Günü de kutlandı.
20 Eylül 2011'de Manisaspor karşılaşmasında tribünlerde yer alan 41 bin 663 kadın ve çocuk taraftarın ardından anlam kazanan gün kapsamında sarı-lacivertli kulüp, Eyüpspor maçında 500 kadın taraftarı ücretsiz olarak ağırladı.
Kadın taraftarlar mücadeleyi Fenerium Alt F, G, H ve I bloklarından takip etti.
FUTBOLCULARDAN ÇİÇEK JESTİ
Fenerbahçeli futbolcular karşılaşma öncesindeki ısınmaya ellerinde çiçeklerle çıktı.
Oyuncular, çiçekleri tribünlerde bulunan kadın taraftarlara verdi. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım da 20 Eylül Dünya Fenerbahçeli Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
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