Chobani Stadı'nda oynanan mücadelede hakem Kadir Sağlam düdük çalıyor. Sağlam'ın yardımcılıklarını Mehmet Salih Mazlum ve Kerem İlitangil yapıyor. Karşılaşma 17.00'den itibaren beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

Fenerbahçe, Eyüpspor karşılaşmasına Gaziantep FK maçından 3 farklı isimle başladı.

MAÇTAN DAKİKALAR

1' Maç başladı

Karşılaşmada ilk düdük çaldı ve mücadele başladı.

5' GOL | Fenerbahçe 1-0 öne geçti

Fenerbahçe, Mason Greenwood'un penaltı golüyle öne geçti. Sarı-lacivertlilerin kazandığı penaltıda topun başına geçen İngiliz yıldız, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

7' GOL | Fenerbahçe 2-0 öne geçti

Fenerbahçe kısa sürede farkı ikiye çıkardı. İrfan Can Kahveci, savunma arkasına hareketlenen Kerem Aktürkoğlu'nu gördü.

Kerem, soldan sağa taşıdığı topu kale önündeki Vedat Muriqi'ye aktardı. Kosovalı golcü yaptığı dokunuşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

14' Moldovan gole izin vermedi

Fenerbahçe bir kez daha etkili geldi. Nelson Semedo topla birlikte içeri kat ettikten sonra sol ayağıyla vuruşunu yaptı.

Kaleci Moldovan uzanarak topu kornere çeldi.

21' GOL | Fenerbahçe 3-0 öne geçti

Fenerbahçe, Vedat Muriqi'nin golüyle farkı üçe çıkardı. Sağ kanattan içeri sokulan Mason Greenwood şutunu çekti.

Kalecinin çeldiği topu iyi takip eden Vedat Muriqi, tamamlayıcı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

38' GOL | Fenerbahçe 4-0 öne geçti

Fenerbahçe, Guendouzi'nin golüyle farkı dörde çıkardı. İrfan Can Kahveci sağ kanattan topu Mason Greenwood'a aktardı.

Greenwood, Giordano'nun üzerine gittikten sonra topu yeniden İrfan Can'a bıraktı. Milli futbolcu pasını sol taraftaki Guendouzi'ye çıkardı. Fransız orta saha bekletmeden yaptığı tek vuruşla topu ağlara gönderdi.

45' GOL | Fenerbahçe 5-0 öne geçti

Fenerbahçe ilk yarının son bölümünde bir gol daha buldu. Nathan Ake orta alanda topu kazandı ve pasını Vedat Muriqi'ye aktardı.

Muriqi soldaki Greenwood'u gördü. İngiliz futbolcu topu sağındaki İrfan Can Kahveci'ye bıraktı. İrfan Can'ın yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

İlk yarı sonucu | Fenerbahçe 5-0 önde

Karşılaşmanın ilk 45 dakikası Fenerbahçe'nin 5-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.