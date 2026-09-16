Romelu Lukaku'nun Eyüpspor karşısında ilk 11'de oynaması bekleniyor

LUKAKU 7 MAÇTA İSABET BULAMADI

Fenerbahçe'nin sezon başında büyük gol beklentisiyle kadrosuna kattığı Romelu Lukaku, sarı-lacivertli forma altında henüz beklenen seviyeye ulaşamadı.

Belçikalı forvet bu sezon 7 karşılaşmada toplam 170 dakika süre aldı. Son olarak Gaziantep FK karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Lukaku, forma giydiği maçlarda kaleyi bulan bir şut üretemedi.

Gol yollarında takımın önemli silahlarından biri olması beklenen tecrübeli forvetin henüz isabetli şutunun bulunmaması performansına yönelik eleştirileri de artırdı.