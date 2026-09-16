İsmail Kartal'dan çift forvet planı! O yıldız kulübe yolunda
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Eyüpspor karşılaşmasında ilk 11'de önemli değişikliklere gitmeye hazırlanıyor. Tecrübeli teknik adamın Kerem Aktürkoğlu'nu kulübeye çekmeyi, orta saha düzenini değiştirmeyi ve Romelu Lukaku ile Vedat Muriqi'yi birlikte kullanmayı planladığı öğrenildi.
Beşiktaş derbisinin ardından Gaziantep FK karşısında da puan kaybeden Fenerbahçe, Süper Lig'de 5. hafta sonunda lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düştü.
Üst üste yaşanan puan kayıpları, milli ara öncesinde oynanacak Eyüpspor karşılaşmasının önemini artırdı.
Şampiyonlar Ligi'ndeki Roma beraberliğinin ardından istifa eden ancak Başkan Aziz Yıldırım'ın girişimleri sonrasında görevine dönen İsmail Kartal da kritik mücadele öncesinde ilk 11'de ciddi değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.
KEREM AKTÜRKOĞLU YEDEĞE
Kartal'ın en dikkat çekici hamlelerinden birinin Kerem Aktürkoğlu konusunda olması bekleniyor.
Gaziantep FK karşılaşmasında milli futbolcudan istediği katkıyı alamayan tecrübeli çalıştırıcının, Kerem'i Eyüpspor maçında yedek kulübesine çekmeyi düşündüğü öğrenildi.
Orta saha kurgusunda da değişikliğe gitmeye hazırlanan Kartal'ın Kante-Guendouzi-İsmail üçlüsüyle devam etmeyi düşünmediği ve Nene'ye daha fazla sorumluluk vermeyi planladığı belirtildi.
LUKAKU VE VEDAT MURIQI BİRLİKTE
İsmail Kartal'ın üzerinde durduğu seçeneklerden biri de çift forvetli sistem.
Tecrübeli teknik adamın Romelu Lukaku ile Vedat Muriqi'yi Eyüpspor karşısında aynı anda ilk 11'de sahaya sürmeyi planladığı öğrenildi.
Başkan Aziz Yıldırım'ın da hafta içerisinde Samandıra'ya giderek takımla bir araya gelmesi bekleniyor.
LUKAKU 7 MAÇTA İSABET BULAMADI
Fenerbahçe'nin sezon başında büyük gol beklentisiyle kadrosuna kattığı Romelu Lukaku, sarı-lacivertli forma altında henüz beklenen seviyeye ulaşamadı.
Belçikalı forvet bu sezon 7 karşılaşmada toplam 170 dakika süre aldı. Son olarak Gaziantep FK karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Lukaku, forma giydiği maçlarda kaleyi bulan bir şut üretemedi.
Gol yollarında takımın önemli silahlarından biri olması beklenen tecrübeli forvetin henüz isabetli şutunun bulunmaması performansına yönelik eleştirileri de artırdı.
KEREM'DEN 4 MAÇTA GOL VE ASİST YOK
Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'de geride kalan bölümde skor katkısı sağlayamadı.
Milli futbolcu çıktığı 4 karşılaşmanın 2'sine ilk 11'de başlarken toplam 188 dakika sahada kaldı. Kerem bu süreçte gol veya asist üretemedi.
Kerem Aktürkoğlu, 0,77 gol ve 0,75 asist beklentisi yakalarken maç başına 1,5 şut çekti ve 0,3 isabetli şut ortalaması tutturdu. Milli futbolcu ayrıca 2 büyük gol fırsatından yararlanamadı.
Maç başına 1,8 kilit pas üreten Kerem, yüzde 83 pas isabeti ve yüzde 20 orta isabetiyle oynadı. Milli futbolcu maç başına 7,5 kez top kaybederken top sürmelerinde yüzde 40 başarı sağladı.
Kerem, Şampiyonlar Ligi lig aşamasında forma giydiği Roma karşılaşmasında gol veya asist katkısı veremedi.