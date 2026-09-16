Fenerbahçe'de Marco Asensio müjdesi! Formaya kavuşacağı maç belli oldu
Fenerbahçe’de Konyaspor maçında sakatlanan Marco Asensio'nun Eyüpspor maçı kadrosuna alınması kesinleşti. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Marco Asensio, 17 ve 18 Eylül’de antrenmanların bir bölümüne takımla katılarak, bireysel çalışmalarını sürdürecektir. 19 Eylül’de takım antrenmanlarına tam katılım sağlayacak olan futbolcumuz, 20 Eylül 2026 tarihinde Eyüpspor ile oynayacağımız karşılaşmanın kadrosunda yer alacaktır." denildi.
Fenerbahçe'de Konyaspor mücadelesinde sakatlanan İspanyol yıldız Marco Asensio'dan sevindiren haber geldi.
Kulüp sağlık ekibinin uyguladığı tedavi programı kapsamında bireysel çalışmalarını aralıksız sürdüren tecrübeli futbolcunun son durumu netleşti.
Yapılan detaylı tetkikler ve sağlık değerlendirmelerinin ardından oyuncunun maç kadrosuna girmesinin önünde hiçbir engel kalmadığı duyuruldu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada oyuncunun sahaya dönüş takvimi detaylarıyla paylaşıldı.
MARCO ASENSIO EYÜPSPOR MAÇI KADROSUNDA YER ALACAK
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, sakatlık sürecini geride bırakan Asensio'nun antrenman programı hakkında bilgi verilerek, "Marco Asensio, 17 ve 18 Eylül'de antrenmanların bir bölümüne takımla katılarak, bireysel çalışmalarını sürdürecektir. 19 Eylül'de takım antrenmanlarına tam katılım sağlayacak olan futbolcumuz, 20 Eylül 2026 tarihinde Eyüpspor ile oynayacağımız karşılaşmanın kadrosunda yer alacaktır." ifadelerine yer verildi.
Yıldız futbolcu, Eyüpspor maçıyla birlikte formasına yeniden kavuşacak.