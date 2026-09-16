Yapılan detaylı tetkikler ve sağlık değerlendirmelerinin ardından oyuncunun maç kadrosuna girmesinin önünde hiçbir engel kalmadığı duyuruldu.

MARCO ASENSIO EYÜPSPOR MAÇI KADROSUNDA YER ALACAK

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, sakatlık sürecini geride bırakan Asensio'nun antrenman programı hakkında bilgi verilerek, "Marco Asensio, 17 ve 18 Eylül'de antrenmanların bir bölümüne takımla katılarak, bireysel çalışmalarını sürdürecektir. 19 Eylül'de takım antrenmanlarına tam katılım sağlayacak olan futbolcumuz, 20 Eylül 2026 tarihinde Eyüpspor ile oynayacağımız karşılaşmanın kadrosunda yer alacaktır." ifadelerine yer verildi.