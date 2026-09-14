Fenerbahçe'de Marco Asensio sakatlıktan dönüyor!
Sakatlığı nedeniyle bir süredir Fenerbahçe'den ayrı kalan Marco Asensio'nun tedavisi devam ediyor. Kuvvet çalışmalarını sürdüren İspanyol yıldızın gelecek hafta Eyüpspor karşısında riske edilmeyeceği, milli aranın ardından takımla çalışmalara başlayarak formasına kavuşmasının planlandığı belirtildi.
Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Marco Asensio'nun sahalara dönüşü için çalışmalar sürüyor.
Tedavi programına devam eden 30 yaşındaki futbolcunun fiziksel durumunun her geçen gün daha iyiye gittiği öğrenildi.
TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLAYACAK
Kuvvet çalışmalarını sürdüren Asensio'nun önümüzdeki günlerde takımla birlikte çalışmalara başlaması bekleniyor.
Ancak sarı-lacivertli teknik heyetin, İspanyol futbolcuyu tamamen hazır hale gelmeden maç kadrosuna dahil etmeye sıcak bakmadığı ifade edildi.
Bu doğrultuda Asensio'nun gelecek hafta oynanacak Eyüpspor karşılaşmasında riske edilmeyeceği belirtildi.
Teknik heyetin önceliğinin oyuncunun fiziksel olarak yüzde 100 seviyeye ulaşması olduğu kaydedildi.
HEDEF MİLLİ ARA SONRASI
Fenerbahçe'de Asensio için asıl hedef ise milli ara olarak belirlendi.
İspanyol futbolcunun ara dönemde antrenman temposunu artırması ve eksiklerini tamamen gidermesi planlanıyor.
Asensio'nun milli aranın ardından takımla düzenli çalışmalara katılması ve fiziksel olarak hazır hale gelmesi durumunda yeniden formasına kavuşması bekleniyor.
Böylece sarı-lacivertli ekip, yıldız oyuncusunu Rizespor maçında tam kapasiteyle kullanmayı hedefliyor.