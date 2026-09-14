Kartal, "Galibiyet için her şeyi yaptık ama sadece gol atamadık. Galibiyet için yetersiz olan bir şey yok, yeterli olan her şeyi yaptık ama bir gol atamadık." dedi.

İsmail Kartal haklarının galibiyet olduğunu savundu

"OYUNUN HAKKI GALİBİYETTİ"

Sarı-lacivertli takımın net gol fırsatlarından yararlanamadığını söyleyen tecrübeli teknik adam, karşılaşmanın sonucundan memnun olmadığını dile getirdi.

İsmail Kartal, "Gaziantep şehrine yakışmayan bir zemin vardı. Net pozisyonlarımız var, direkler var. Galibiyet için geldik ama olmadı. Oyunun hakkı galibiyetti ama olmadı. Önümüze bakacağız." diye konuştu.

SAHA ZEMİNİNE TEPKİ

Kartal, özellikle ilk yarıda saha zemininin Fenerbahçe'nin oyununu olumsuz etkilediğini söyledi.

Tecrübeli teknik adam, "İlk yarı zemini herkes gördü, bazı pozisyonlarda oyuncularımız ayakta duramadı. Pas yapan takımız, pas yapamadık. Topu kendi elimizde tutamadık." dedi.