İsmail Kartal beraberliği zemine bağladı
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasının kapanış maçında deplasmanda Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, galibiyet için gerekli oyunu ortaya koyduklarını ancak golü bulamadıklarını söyledi. Kartal, Gaziantep'teki saha zeminine de tepki gösterdi.
Karşılaşmanın ardından mücadeleyi değerlendiren İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin galibiyet için yeterli fırsatı ürettiğini söyledi.
Kartal, "Galibiyet için her şeyi yaptık ama sadece gol atamadık. Galibiyet için yetersiz olan bir şey yok, yeterli olan her şeyi yaptık ama bir gol atamadık." dedi.
"OYUNUN HAKKI GALİBİYETTİ"
Sarı-lacivertli takımın net gol fırsatlarından yararlanamadığını söyleyen tecrübeli teknik adam, karşılaşmanın sonucundan memnun olmadığını dile getirdi.
İsmail Kartal, "Gaziantep şehrine yakışmayan bir zemin vardı. Net pozisyonlarımız var, direkler var. Galibiyet için geldik ama olmadı. Oyunun hakkı galibiyetti ama olmadı. Önümüze bakacağız." diye konuştu.
SAHA ZEMİNİNE TEPKİ
Kartal, özellikle ilk yarıda saha zemininin Fenerbahçe'nin oyununu olumsuz etkilediğini söyledi.
Tecrübeli teknik adam, "İlk yarı zemini herkes gördü, bazı pozisyonlarda oyuncularımız ayakta duramadı. Pas yapan takımız, pas yapamadık. Topu kendi elimizde tutamadık." dedi.
"RAKİBE POZİSYON VERMEDİK"
İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin buna rağmen gol pozisyonlarına girdiğini ve ikinci yarıda oyunun kontrolünü elinde tuttuğunu söyledi.
Kartal, "Gol pozisyonlarına girdik, rakibi topla oynayarak koşturmak isterdik ama saha zemininden dolayı başaramadık. Rakibe pozisyon vermeden tek kale gibi ikinci yarı maç oynadık ama golü atamadık." ifadelerini kullandı.