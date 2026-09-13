Fenerbahçe'nin Lukaku planı! 6 maçta golü yok
Romelu Lukaku için Fenerbahçe'nin planı belli oldu. 6 maçta 106 dakika süre alan ve gol atamayan Belçikalı yıldız, milli ara sonrası ilk 11'e aday olacak.
Fenerbahçe'de sezon başında büyük beklentilerle kadroya katılan Romelu Lukaku için plan belli oldu. Sarı-lacivertli formayla henüz gol ya da asist katkısı yapamayan Belçikalı yıldızın, milli aranın ardından fiziksel olarak tamamen hazır hale gelmesi bekleniyor.
MİLLİ ARA SONRASI TAMAMEN HAZIR
Romelu Lukaku'nun Fenerbahçe kariyerinde yeni bir dönem başlamaya hazırlanıyor. Sezonun ilk bölümünde fiziksel olarak istenilen seviyeye ulaşamayan deneyimli santrforun, milli ara sürecini değerlendirerek kondisyon açısından tamamen hazır hale gelmesi planlanıyor. Teknik heyet de Belçikalı yıldızın fiziksel durumunu ve performansını yakından takip edecek.
İLK 11 İÇİN GÜÇLÜ ADAY
Lukaku'nun tamamen hazır hale gelmesinin ardından Fenerbahçe'nin hücum hattındaki planlarda önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor. Güçlü fiziği ve ceza sahasındaki etkinliğiyle öne çıkan 33 yaşındaki futbolcu, milli ara sonrasında ilk 11 için ciddi adaylardan biri olacak. Belçikalı golcünün göstereceği performans, sarı-lacivertlilerin santrfor bölgesindeki tercihlerini de doğrudan etkileyecek.
6 MAÇTA GOLÜ YOK
Romelu Lukaku bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplam 6 karşılaşmada görev aldı. 106 dakika sahada kalan deneyimli santrfor, bu süreçte gol ya da asist katkısı sağlayamadı. Sarı-lacivertliler, sezon başında Lukaku ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıklamıştı. 1.90 metre boyundaki Belçikalı futbolcunun güncel piyasa değeri ise 6 milyon euro.