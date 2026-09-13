Fenerbahçe'de sezon başında büyük beklentilerle kadroya katılan Romelu Lukaku için plan belli oldu. Sarı-lacivertli formayla henüz gol ya da asist katkısı yapamayan Belçikalı yıldızın, milli aranın ardından fiziksel olarak tamamen hazır hale gelmesi bekleniyor.

Fenerbahçe Romelu Lukaku'yu Napoli'den transfer etti MİLLİ ARA SONRASI TAMAMEN HAZIR Romelu Lukaku'nun Fenerbahçe kariyerinde yeni bir dönem başlamaya hazırlanıyor. Sezonun ilk bölümünde fiziksel olarak istenilen seviyeye ulaşamayan deneyimli santrforun, milli ara sürecini değerlendirerek kondisyon açısından tamamen hazır hale gelmesi planlanıyor. Teknik heyet de Belçikalı yıldızın fiziksel durumunu ve performansını yakından takip edecek.