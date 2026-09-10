Aziz Yıldırım İsmail Kartal'ın görevinin başında olduğunu söyledi

İsmail Kartal'ın görevine devam edeceğini belirten Aziz Yıldırım, "Fenerbahçeliyim diyen yorumcuların hepsi Fenerbahçe'ye ihanet ediyor. İsmail Kartal görevinin başındadır ama camia da İsmail Kartal'a sahip çıksın! Hepinizi suçluyorum. 'Fenerbahçe transfer yapıyor' diyorsunuz. Geriye kaldı 15 tane oyuncunun gitmesi lazım, yabancı hakkından dolayı. Doğruları yazmanız gerekirken maalesef hiçbir doğruyu konuşmuyorsunuz. Bu oyuncuların gitmesinin de bir karşılığı var. Almışlar 15-18 milyona, oyuncunun bir tanesinin 8 milyon bonservisi ödenecek, kendisi 4-4,5 alıyor. Hesap, kitap, zaman... Hepsini kullanmamız lazım. Yok, hemen gitsin, şöyle yaptı diyorsunuz, kamuoyu oluşturuyorsunuz. Zannediyorlar ki sizin söyledikleriniz doğru, ondan dolayı bize saldırıyorlar" diye konuştu.

Herkesin stres altında olduğunu söyleyen Aziz Yıldırım, sözlerini şöyle noktaladı:

"İsmail Hoca'yı gördünüz. Bu kadar sıkıntıya insanlar dayanabilir mi ya! Biz de baskı altındayız. Hepimiz stres altındayız. Benim sosyal medyam yok, rahatım ama insanların var, etkileniyorlar. Doğruları yazın. İsmail Hoca'nın kafasına, skor 1-1'ken su şişesi attılar ya. Ondan dolayı üzüntülü. Sebep bu! Biz görüyoruz, İsmail Hoca da görüyor. Ondan dolayı üzüntülü. Sebep bu. İsmail Kartal'ın 'devam edeceğim' demesine gerek yok. Ben onun büyüğüyüm, 'Devam edeceksin' dedim! Biz bir aileyiz!"