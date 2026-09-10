Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal antrenmana çıkmadı!
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Roma karşısında alınan beraberliğin ardından düzenlediği basın toplantısında istifa ettiğini açıkladı. Başkan Aziz Yıldırım ise, "Ben burada olduğum sürece İsmail Kartal görevinin başındadır" ifadelerini kullandı. Kartal'a şişe atan şahıs 6222 sayılı Kanun kapsamında gözaltına alındı. İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin saat 12'de gerçekleştirdiği antrenmana katılmadı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Roma karşısında alınan beraberliğin ardından düzenlediği basın toplantısında istifa ettiğini açıkladı. Kartal, "3 aydır buradayım. Sezon başından bugüne kadar oyuncularımla yaptığım antrenmanlar, kamplar... Başkanımız, yöneticilerimiz bize her konuda yardımcı olmaya çalıştılar. Çok güzel günlerdi. Bu akşam itibarıyla ben oyuncularımı tebrik ediyorum, görevimden istifa ediyorum.
Onun için bana bugüne kadar destek veren bütün taraftarlarıma, medya mensuplarına, personelime, oyuncu kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Bu akşam görevimi bıraktım. Kulübümün önünü açmak için ben böyle bir karar aldım. Ekibimizle karar aldık. Bundan sonra Fenerbahçe'me, futbolcularıma, gelecek olan antrenörlere yardımcı olmak için yol yakınken istifa ettim, bir daha geri dönmemek kaydıyla..." dedi.
BEŞİKTAŞ DERBİSİNDEN SONRA KARAR ALDI
Takvim.com.tr'nin edindiği bilgiye göre Beşiktaş derbisinin ardından Başkan Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu gece saat 02.30'a kadar toplantı yaptı ve olası teknik direktör değişimini masaya yatırdı.
Ayrıca İsmail Kartal, Aziz Yıldırım'ın basın toplantısında "Kadro yeterli ama takım iyi oynamıyor" sözleri üzerine istifa kararı aldı.
"HERKES BAŞKAN VE TEKNİK DİREKTÖR ADINA KARAR VERİR OLDU"
Başkan Aziz Yıldırım ise maç sonu yaptığı açıklamada; "İstifa edeceğinden haberim olsa buraya gelmezdim. Kimsenin haberi yoktu. Fenerbahçe camiasında alışkanlık olmuş. Camianın değerlerine kimse sahip çıkmıyor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kaldı diye insanlar bir gün mutluluk yaşadılar. Sonrasında herkes bir şey konuşmaya başladı. Herkes başkan ve teknik direktör adına karar verir oldu. Herkes sakin olsun. Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz dedik. Gittik. Kimle gittik? İsmail Kartal ile" ifadelerini kullandı.
"GÖREVİNİN BAŞINDA"
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın açıklama yaptığı sırada arkasından İsmail Kartal geçti. O anları takvim.com.tr görüntüledi. Başkan Yıldırım, Kartal için "Evine gidiyor. Kendisi görevinin başındadır. Baskıdan ve ilaç aldığından bahsetti. Maç anında şişe atıldı. Kafasına geldi. İsmail Kartal'a devam edeceksin dedim, bitti. Ben bırakana kadar burada. Ben ne zaman bırakırım o zaman gider" dedi.
İsmail Kartal'ın görevine devam edeceğini belirten Aziz Yıldırım, "Fenerbahçeliyim diyen yorumcuların hepsi Fenerbahçe'ye ihanet ediyor. İsmail Kartal görevinin başındadır ama camia da İsmail Kartal'a sahip çıksın! Hepinizi suçluyorum. 'Fenerbahçe transfer yapıyor' diyorsunuz. Geriye kaldı 15 tane oyuncunun gitmesi lazım, yabancı hakkından dolayı. Doğruları yazmanız gerekirken maalesef hiçbir doğruyu konuşmuyorsunuz. Bu oyuncuların gitmesinin de bir karşılığı var. Almışlar 15-18 milyona, oyuncunun bir tanesinin 8 milyon bonservisi ödenecek, kendisi 4-4,5 alıyor. Hesap, kitap, zaman... Hepsini kullanmamız lazım. Yok, hemen gitsin, şöyle yaptı diyorsunuz, kamuoyu oluşturuyorsunuz. Zannediyorlar ki sizin söyledikleriniz doğru, ondan dolayı bize saldırıyorlar" diye konuştu.
Herkesin stres altında olduğunu söyleyen Aziz Yıldırım, sözlerini şöyle noktaladı:
"İsmail Hoca'yı gördünüz. Bu kadar sıkıntıya insanlar dayanabilir mi ya! Biz de baskı altındayız. Hepimiz stres altındayız. Benim sosyal medyam yok, rahatım ama insanların var, etkileniyorlar. Doğruları yazın. İsmail Hoca'nın kafasına, skor 1-1'ken su şişesi attılar ya. Ondan dolayı üzüntülü. Sebep bu! Biz görüyoruz, İsmail Hoca da görüyor. Ondan dolayı üzüntülü. Sebep bu. İsmail Kartal'ın 'devam edeceğim' demesine gerek yok. Ben onun büyüğüyüm, 'Devam edeceksin' dedim! Biz bir aileyiz!"
GÖZALTINA ALINDI
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Kartal'a su şişesi atan şahıs tespit edildi. Şahıs 6222'den gözaltına alındı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Şampiyonlar Ligi'nde sahamızda AS Roma ile oynadığımız karşılaşma sırasında Teknik Direktörümüz İsmail Kartal'a yönelik şişe atma eylemini gerçekleştiren şahsın kimliği, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla tespit edilmiş ve ifadesi alınmıştır.
Şahıs hakkında 6222 sayılı Kanun kapsamında seyirden men tedbiri uygulanmıştır." denildi.
ANTRENMANA ÇIKMADI!
Fenerbahçe'de Roma maçının ardından istifa kararı alan teknik direktör İsmail Kartal, bugünkü antrenmana çıkmadı.
Sportif direktör Oğuz Çetin, İsmail Kartal ile görüşmek üzere tesislerden ayrıldı.