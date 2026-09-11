Fenerbahçeli yıldıza Roma maçında şok! Planlardan çıktı mı?
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, Beşiktaş derbisinin ardından ilk 11'deki yerini kaybetti. Roma karşısında Bartuğ Elmaz'ın sakatlığı sonrasında orta sahada Levent Mercan'ın tercih edilmesi, milli futbolcunun teknik direktör İsmail Kartal'ın planlarında son tercih olacağını gösterdi.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Roma ile 1-1 berabere kalırken, karşılaşmanın dikkat çeken ayrıntılarından biri de İrfan Can Kahveci'nin kadrodaki konumu oldu.
Beşiktaş derbisindeki performansı sonrası taraftarların tepkisini çeken milli futbolcu, Roma karşısında ilk 11'de yer almadı.
Chobani Stadı'ndaki mücadelede Fenerbahçe'nin orta saha kurgusunda Bartuğ Elmaz, İsmail Yüksek ve Kante görev yaptı.
Teknik direktör İsmail Kartal, Beşiktaş karşılaşmasının ardından İrfan Can Kahveci'yi başlangıç kadrosunun dışında bıraktı.
TERCİH LEVENT MERCAN OLDU
Fenerbahçe adına karşılaşmanın ilk bölümünde görev yapan Bartuğ Elmaz, 62. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.
Bu değişiklik İrfan Can Kahveci açısından da kritik bir tablo ortaya çıkardı.
Bartuğ'un yerine İrfan Can Kahveci'nin dahil olması beklenirken, Kartal farklı bir tercihte bulundu.
Fenerbahçe'nin sol bek oyuncusu Levent Mercan oyuna girerek orta sahada görev yaptı.
Böylece teknik heyet, elindeki alternatifler arasında İrfan Can Kahveci yerine Levent Mercan'ı tercih etti.
BEŞİKTAŞ DERBİSİ SONRASI FORMA ŞANSI AZALDI
İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe'deki konumu Beşiktaş derbisinin ardından değişti.
Derbide ortaya koyduğu performans nedeniyle taraftarların tepkisini çeken 31 yaşındaki futbolcu, Roma karşılaşmasında başlangıç kadrosunda kendisine yer bulamadı.
Bartuğ Elmaz'ın sakatlığı sonrasında da orta sahadaki tercihin İrfan Can'dan yana kullanılmaması, tecrübeli oyuncunun teknik heyetin mevcut planında geri planda kaldığını gösterdi.
Özellikle Levent Mercan'ın doğal mevkisi sol bek olmasına rağmen orta sahaya tercih edilmesi, Kartal'ın maç içerisindeki alternatif sıralamasını ortaya koydu.