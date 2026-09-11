

Bartuğ'un yerine İrfan Can Kahveci'nin dahil olması beklenirken, Kartal farklı bir tercihte bulundu.

Fenerbahçe'nin sol bek oyuncusu Levent Mercan oyuna girerek orta sahada görev yaptı.

Böylece teknik heyet, elindeki alternatifler arasında İrfan Can Kahveci yerine Levent Mercan'ı tercih etti.