Fenerbahçe ilk maçında Roma ile karşı karşıya ROMA İLE İLK KEZ Fenerbahçe, Roma ile tarihinde ilk kez resmi bir karşılaşmada kozlarını paylaşıyor. Sarı-lacivertliler, daha önce İtalya'dan Fiorentina, Atalanta, Juventus, Parma, Milan, Palermo, Inter ve Lazio ile mücadele etti. Roma, Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarında karşılaşacağı 9. farklı İtalyan temsilcisi oldu.

Fenerbahçe ligde son maçını kaybetti İTALYAN TAKIMLARIYLA 16. RANDEVU Fenerbahçe, Roma karşılaşmasıyla birlikte İtalyan takımlarına karşı 16. resmi maçına çıkıyor. Sarı-lacivertliler daha önce oynadığı 15 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşadı. Bu mücadelelerde 11 gol atan Fenerbahçe, kalesinde 25 gol gördü. Sarı-lacivertliler, İtalyan temsilcileriyle oynadığı 15 karşılaşmanın 9'una UEFA Avrupa Ligi'nde, 6'sına ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çıktı.

Fenerbahçe'nin yıldızı Matteo Guendouzi cezalı İLK RAKİP FIORENTINA Fenerbahçe, tarihinde ilk kez bir İtalyan takımıyla 1984 yılında karşılaştı. Fiorentina ile eşleşen sarı-lacivertliler, İstanbul'daki maçı 1-0, deplasmandaki karşılaşmayı ise 2-0 kaybetti. Fenerbahçe daha sonra Atalanta ve Juventus ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, Atalanta'ya sahasında 1-0, deplasmanda 4-1; Juventus'a ise İstanbul'da 1-0, deplasmanda 2-0 mağlup olarak İtalyan takımları karşısında üst üste 6 yenilgi yaşadı.

Fenerbahçe evinde kazanmak istiyor İLK ZAFER PARMA KARŞISINDA Fenerbahçe, İtalyan takımlarına karşı ilk galibiyetini 1998 yılında Parma karşısında aldı. Sarı-lacivertliler İstanbul'daki karşılaşmayı 1-0 kazanırken deplasmandaki mücadeleyi 3-1 kaybetti. Fenerbahçe, 2005 yılında Milan ile Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya gelirken rakibine deplasmanda 3-1, İstanbul'da ise 4-0 mağlup oldu. Bir sezon sonra Palermo'yu sahasında 3-0 yenen sarı-lacivertliler, 2007'de Inter'i İstanbul'da 1-0 mağlup etti ancak deplasmandan 3-0'lık yenilgiyle döndü.