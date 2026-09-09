CANLI: Fenerbahçe - Roma Şampiyonlar Ligi maçı
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında sahasında Roma'yı konuk ediyor. Chobani Stadı'ndaki mücadeleyi İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetiyor. Sarı-lacivertliler, 18 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretinin ardından yeniden Avrupa'nın 1 numaralı organizasyonunda sahne alıyor ve tek hedefi sahadan galibiyetle ayrılmak. Fenerbahçe - Roma maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Fenerbahçe, ligde Beşiktaş karşısında aldığı derbi mağlubiyetinin ardından Roma'yı taraftarı önünde mağlup ederek hem olumsuz havayı dağıtmak hem de Devler Ligi'ne 3 puanla başlamak istiyor.
CANLI TAKİP
Fenerbahçe - Roma maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
FENERBAHÇE: Ederson, Mert, Skriniar, Ake, Brown, Kante, İsmail, Bartuğ, Greenwood, Kerem, Muriqi
ROMA: Svilar, Hermoso, N'Dicka, Mancini, Rensch, França, Kone, Cristante, Dybala, Malen, Soule
18 YILLIK HASRET SONA ERDİ
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turundan başlayan Fenerbahçe, sırasıyla Gornik Zabrze, Sturm Graz ve Olimpik Lyon'u eleyerek 18 yıllık özlemini sona erdirdi. Sarı-lacivertliler böylece 2008-2009 sezonunun ardından ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde yer alma hakkı kazandı.
ROMA İLE İLK KEZ
Fenerbahçe, Roma ile tarihinde ilk kez resmi bir karşılaşmada kozlarını paylaşıyor. Sarı-lacivertliler, daha önce İtalya'dan Fiorentina, Atalanta, Juventus, Parma, Milan, Palermo, Inter ve Lazio ile mücadele etti.
Roma, Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarında karşılaşacağı 9. farklı İtalyan temsilcisi oldu.
İTALYAN TAKIMLARIYLA 16. RANDEVU
Fenerbahçe, Roma karşılaşmasıyla birlikte İtalyan takımlarına karşı 16. resmi maçına çıkıyor. Sarı-lacivertliler daha önce oynadığı 15 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşadı. Bu mücadelelerde 11 gol atan Fenerbahçe, kalesinde 25 gol gördü.
Sarı-lacivertliler, İtalyan temsilcileriyle oynadığı 15 karşılaşmanın 9'una UEFA Avrupa Ligi'nde, 6'sına ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çıktı.
İLK RAKİP FIORENTINA
Fenerbahçe, tarihinde ilk kez bir İtalyan takımıyla 1984 yılında karşılaştı. Fiorentina ile eşleşen sarı-lacivertliler, İstanbul'daki maçı 1-0, deplasmandaki karşılaşmayı ise 2-0 kaybetti.
Fenerbahçe daha sonra Atalanta ve Juventus ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, Atalanta'ya sahasında 1-0, deplasmanda 4-1; Juventus'a ise İstanbul'da 1-0, deplasmanda 2-0 mağlup olarak İtalyan takımları karşısında üst üste 6 yenilgi yaşadı.
İLK ZAFER PARMA KARŞISINDA
Fenerbahçe, İtalyan takımlarına karşı ilk galibiyetini 1998 yılında Parma karşısında aldı. Sarı-lacivertliler İstanbul'daki karşılaşmayı 1-0 kazanırken deplasmandaki mücadeleyi 3-1 kaybetti.
Fenerbahçe, 2005 yılında Milan ile Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya gelirken rakibine deplasmanda 3-1, İstanbul'da ise 4-0 mağlup oldu. Bir sezon sonra Palermo'yu sahasında 3-0 yenen sarı-lacivertliler, 2007'de Inter'i İstanbul'da 1-0 mağlup etti ancak deplasmandan 3-0'lık yenilgiyle döndü.
SON İTALYAN RAKİP LAZIO
Fenerbahçe, bir İtalyan takımıyla son olarak 2013 yılında karşı karşıya geldi. UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio ile eşleşen sarı-lacivertliler, İstanbul'da rakibini 2-0 mağlup ederken deplasmandaki karşılaşmadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.
2 EKSİK VAR
Fenerbahçe, Roma karşısında 2 futbolcusundan yararlanamayacak. UEFA'dan 2 maç men cezası alan Matteo Guendouzi ile sakatlığı bulunan Marco Asensio, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasındaki mücadelede forma giyemiyor.
LUKAKU ESKİ TAKIMINA KARŞI
Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Romelu Lukaku, forma giymesi halinde eski takımına karşı mücadele edecek. Belçikalı santrfor, 2023-2024 sezonunda Roma forması giymişti.
ROMA'NIN KADROSU DİKKAT ÇEKİYOR
Gian Piero Gasperini yönetimindeki Roma'nın kadrosunda birçok önemli futbolcu yer alıyor. Manu Kone, Donyell Malen, Santiago Castro, Matias Soule, Rodrigo Mora ve Niccolo Pisilli gibi isimlerin bulunduğu İtalyan temsilcisinde tecrübeli yıldız Paulo Dybala da bu sezonki performansıyla ön plana çıkıyor.
FENERBAHÇE 307. AVRUPA MAÇINDA
Fenerbahçe, Roma karşılaşmasıyla Avrupa kupalarındaki 307. maçına çıkıyor. Sarı-lacivertliler bugüne kadar oynadığı 306 Avrupa müsabakasında 122 galibiyet, 67 beraberlik ve 117 mağlubiyet yaşadı.
Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 417 kez havalandırırken kalesinde 426 gol gördü.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 41. MAÇ
Sarı-lacivertliler, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunda Roma karşısında 41. maçına çıkıyor. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde daha önce oynadığı 40 karşılaşmada 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 23 mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertliler bu maçlarda 42 gol atarken kalesinde 70 gol gördü.
DEVLER LİGİ'NDE 7. SEZON
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ilk kez 1996-1997 sezonunda katıldı. Sarı-lacivertliler daha sonra 2001-2002, 2004-2005, 2005-2006, 2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarında turnuvada yer aldı.
Fenerbahçe, 2026-2027 sezonuyla birlikte Şampiyonlar Ligi'nde 7. kez mücadele edecek. Sarı-lacivertliler organizasyondaki en büyük başarısını 2007-2008 sezonunda Arthur Zico yönetiminde çeyrek finale çıkarak elde etti. Fenerbahçe'yi o sezon eleyen Chelsea, yoluna yarı finalde devam etti.
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