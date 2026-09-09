Fenerbahçe'de ayrılık! Rodrigo Becao Rodina Moskova'ya kiralandı
Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'de bir ayrılık daha açıklandı. Sarı-lacivertli ekibin yaz transfer döneminde kadroda düşünmediği ve göndermek istediği Rodrigo Becao'nun, Rodina Moskova'ya kiralandığı duyuruldu.
Fenerbahçe uzun bir süredir yollarını ayırmak istediği Rodrigo Becao'nun kiralanması konusunda Rodina Moskova ile anlaşmaya vardı.
2023-2024 sezonunda Udinese'den 8,31 milyon euroya satın alınan Brezilyalı stoper, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle beklentilerin uzağında kalmıştı.
Bu sezon da kadroda düşünülmeyen sambacı stoperin yeni adresi Rusya oldu.
FENERBAHÇE DUYURDU
Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "2023-24 sezonunda kadromuza katılan Rodrigo Becao, bir yıllığına Rusya Premier Lig ekiplerinden Rodina Moskova takımına kiralanmıştır." denildi.
SADECE 38 MAÇ OYNADI
Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer edilen Rodrigo Becao'nun sarı-lacivertli ekiple macerası sadece 38 maç sürdü. Geçen sezon Kasımpaşa'ya da kiralanan Brezilyalı defans, 13 karşılaşmaya da lacivert-beyazlı takımla çıktı. Söz konusu mücadelelerde 2 gol atıp 2 asist yaptı. Türkiye'de 51 maçta oynadı.