Luis Suarez'den Fenerbahçe itirafı! Transfer sürecini doğruladı
Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın başkan seçilmesiyle sonuçlanan kongre öncesinde Hakan Safi'nin transfer vaatleri arasında yer alan Luis Suarez'den dikkat çeken açıklamalar geldi. Sporting forması giyen yıldız futbolcu, Fenerbahçe ile adının anıldığı transfer sürecine ilişkin konuşurken yaşananları doğruladı ancak artık tamamen takımına odaklandığını söyledi.
Luis Suarez'e, "Fenerbahçe'nin eski başkan adayı Hakan Safi ile yapılan anlaşma gerçek miydi?" sorusu yöneltildi.
Suarez, transfer döneminde böyle bir sürecin yaşandığını belirterek, "Beni tanımlayan bir şey varsa, o da yalan söylemememdir. Başkanım bir hafta önce bu konuda çok net konuştu. Transfer piyasasında elbette bazı şeyler olabilir. Bunun hiçbir zaman yaşanmadığını söylemeyeceğim, çünkü yaşandı." dedi.
"ARTIK GERİDE KALDI"
Sporting'de kalmaya devam ettiğini vurgulayan Luis Suarez, "Ben bir erkeğim; kameraya ve bütün taraftarlara bakarak söylüyorum: Bu olay yaşandı ancak artık geride kaldı, çünkü ben hiçbir yere gitmedim. Aklım tamamen Sporting'de." ifadelerini kullandı.
Suarez, sahadaki performansıyla Sporting'e olan bağlılığını göstermeye devam ettiğini de söyledi.
RUI BORGES'TEN SUAREZ AÇIKLAMASI
Sporting Teknik Direktörü Rui Borges'e de Luis Suarez'in transfer sürecine ilişkin açıklamaları soruldu.
Portekizli teknik adam, oyuncusunun transfer piyasasında ilgi görmesini doğal karşıladığını belirterek, "Transfer piyasasının işleyişinin normal olduğunu düşünüyorum. Çok sayıda gol attığı harika bir sezon geçiren büyük bir oyuncudan bahsediyoruz. Dolayısıyla transfer piyasasının ona ilgi göstermesi son derece doğal." dedi.
"HER ZAMAN İŞİNE ODAKLANMIŞTI"
Transfer döneminde yaşanan gelişmelerin futbolcuların düşüncelerini etkileyebileceğini söyleyen Rui Borges, buna rağmen Luis Suarez'i her zaman işine odaklanmış gördüğünü ifade etti.
Borges, "Bunun zaman zaman sadece onun değil, herkesin kafasını karıştırması da normal. Ancak her şeyden önce onu daima işine odaklanmış hâlde gördüm." diye konuştu.
"AYRILMAK İSTEDİĞİNİ HİÇ GÖRMEDİM"
Sporting Teknik Direktörü, Luis Suarez'in takımdan ayrılmak istediğine dair herhangi bir görüntü vermediğini de söyledi.
Rui Borges, "Luis'i de diğer oyuncuları da anlıyorum. Transfer piyasası bazen onların düşüncelerini etkileyebilir. Fakat ne onda ne de başka bir oyuncuda ayrılma arzusu, bu yönde bir hırs veya Sporting'de bulunduğu için bir mutsuzluk gördüm. Böyle bir şey kesinlikle olmadı." ifadelerini kullandı.
Portekizli teknik adam, oyuncularının çalışmalarına büyük bir konsantrasyonla devam ettiklerini ve takıma yardımcı olmaya odaklandıklarını sözlerine ekledi.