Suarez, transfer döneminde böyle bir sürecin yaşandığını belirterek, "Beni tanımlayan bir şey varsa, o da yalan söylemememdir. Başkanım bir hafta önce bu konuda çok net konuştu. Transfer piyasasında elbette bazı şeyler olabilir. Bunun hiçbir zaman yaşanmadığını söylemeyeceğim, çünkü yaşandı." dedi.

Luis Suarez'e, "Fenerbahçe'nin eski başkan adayı Hakan Safi ile yapılan anlaşma gerçek miydi?" sorusu yöneltildi.

Luis Suarez'in adı uzun süre Fenerbahçe ile anıldı

"ARTIK GERİDE KALDI"

Sporting'de kalmaya devam ettiğini vurgulayan Luis Suarez, "Ben bir erkeğim; kameraya ve bütün taraftarlara bakarak söylüyorum: Bu olay yaşandı ancak artık geride kaldı, çünkü ben hiçbir yere gitmedim. Aklım tamamen Sporting'de." ifadelerini kullandı.

Suarez, sahadaki performansıyla Sporting'e olan bağlılığını göstermeye devam ettiğini de söyledi.