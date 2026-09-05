Kerem Aktürkoğlu, mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını belirterek, "Üzücü bir mağlubiyet aldık kendi evimizde. Taraftarımızla birlikte güzel bir galibiyet almak istiyorduk. Hoş olmadı, üzücü. Taraftarımıza istediği galibiyeti veremedik. Güzel oynamadık." dedi.

Kerem Aktürkoğlu Halil Umut Meler'e tepki gösterdi

"BAZI ŞEYLER MİDE BULANDIRDI"

Hakem kararlarına tepki gösteren Kerem Aktürkoğlu, "Dört hafta oldu galiba, dört haftadır Süper Lig'de hakemleri konuşuyoruz. Penaltı pozisyonumu tüm Türkiye görmüştür, kendisi görmediğini söyledi. VAR'dan gelen bilgi topun dışarıda olduğu. Ben tekrarına baktım, içeride." ifadelerini kullandı.

Milli futbolcu sözlerini, "Bize karşı bir şeyler farklı yorumlanıyor. Yoruldum. Söz verdim kendime, saha içinde kalacağım dedim. Bazı şeylerden yoruldum, bazı şeyler mide bulandırdı." şeklinde sürdürdü.