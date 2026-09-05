Kerem Aktürkoğlu'ndan Halil Umut Meler'e tepki: Mide bulandırdı!
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'yi mağlup etti. Kadıköy'de oynanan derbinin ardından Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu açıklamalarda bulundu. Milli futbolcu, takımın performansını değerlendirirken hakem kararlarına da sert tepki gösterdi.
Kerem Aktürkoğlu, mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını belirterek, "Üzücü bir mağlubiyet aldık kendi evimizde. Taraftarımızla birlikte güzel bir galibiyet almak istiyorduk. Hoş olmadı, üzücü. Taraftarımıza istediği galibiyeti veremedik. Güzel oynamadık." dedi.
"BAZI ŞEYLER MİDE BULANDIRDI"
Hakem kararlarına tepki gösteren Kerem Aktürkoğlu, "Dört hafta oldu galiba, dört haftadır Süper Lig'de hakemleri konuşuyoruz. Penaltı pozisyonumu tüm Türkiye görmüştür, kendisi görmediğini söyledi. VAR'dan gelen bilgi topun dışarıda olduğu. Ben tekrarına baktım, içeride." ifadelerini kullandı.
Milli futbolcu sözlerini, "Bize karşı bir şeyler farklı yorumlanıyor. Yoruldum. Söz verdim kendime, saha içinde kalacağım dedim. Bazı şeylerden yoruldum, bazı şeyler mide bulandırdı." şeklinde sürdürdü.
"HAKEM GÖRDÜĞÜNÜ VERECEK"
Kerem Aktürkoğlu, söz konusu pozisyonla ilgili değerlendirmesine devam ederek, "Tamam kötü oynayabiliriz. Hakemin işi gördüğünü verecek. 'Görmedim, önümde adam vardı.' diyor. Bu nasıl bahane, nasıl mazeret anlamadım. Göreceksin. Takımım penaltı kazanacaktı, belki 2-2 olacak, 3-2 olacaktı coşkuyla." dedi.
"HAKKIMIZ YENDİ"
Kerem Aktürkoğlu, Gençlerbirliği karşılaşmasında da benzer kararlar yaşandığını savunarak, "Gençlerbirliği maçında da aynı şey. 2 penaltı verilmedi. Burada verilmedi. Bazı şeyler değişecek diye umut ediyorum ama olmuyor. Her hafta hakem konuşuyoruz, yazık." ifadelerini kullandı.
Milli futbolcu, "Galibiyetleri konuşalım, tebrik etmesini de biliriz. Hakkımız yendi, savunacağız. Bugün ben doldum. Bu nasıl değişecekse değişsin. Bizim, kimsenin hakkı yenmesin. Adil bir futbol olsun. Herkese eşit şartlarda karar verilsin. Ondan sonra ne olursa olsun. Ortada adil bir şey yok. Kötü oynadığın maçta da kazanabilirsin. Bir şeylere artık dur denmesi lazım." diye konuştu.