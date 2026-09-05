Derbide şok tepki! Fenerbahçe taraftarları Beşiktaş derbisinde İrfan Can Kahveci'yi ıslıkladı
Fenerbahçe ile Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında karşı karşıya geldi. Mücadelede ev sahibi ekibin taraftarları, ilk 11'de görev yapan İrfan Can Kahveci'yi ıslıklarla protesto etti.
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Süper Lig'de şampiyonluk hedefiyle mücadele eden Fenerbahçe, sezonun ilk derbisinde Beşiktaş'ı ağırladı. Sarı-lacivertliler mücadelede 1-0 öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı ve ilk devre 1-1 sona erdi.
Fenerbahçe tribünlerinde dikkat çeken anlar yaşandı. Geçen sezon Kasımpaşa'ya kiralanan ve takıma geri dönen İrfan Can Kahveci, teknik direktör İsmail Kartal tarafından ilk 11'de görevlendirildi.
Taraftarlar milli futbolcuyu ıslıklarla protesto etti.
Burak Zihni Takvim.com.tr Fenerbahçe