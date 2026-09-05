Süper Lig'de şampiyonluk hedefiyle mücadele eden Fenerbahçe, sezonun ilk derbisinde Beşiktaş'ı ağırladı. Sarı-lacivertliler mücadelede 1-0 öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı ve ilk devre 1-1 sona erdi.

Fenerbahçe tribünlerinde dikkat çeken anlar yaşandı. Geçen sezon Kasımpaşa'ya kiralanan ve takıma geri dönen İrfan Can Kahveci, teknik direktör İsmail Kartal tarafından ilk 11'de görevlendirildi.

Taraftarlar milli futbolcuyu ıslıklarla protesto etti.