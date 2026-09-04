Roma Teknik Direktörü Gasperini'den Mason Greenwood açıklaması: Vazgeçmek zorunda kaldık
Roma Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, kulübün transfer politikası ve finansal kısıtlamalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. İtalyan teknik adam, yaz transfer döneminde Mason Greenwood ve Crysencio Summerville'i kadroya katmaya çalıştıklarını ancak finansal şartlar nedeniyle bu transferlerden vazgeçmek zorunda kaldıklarını söyledi.
Gasperini, Şampiyonlar Ligi gelirinin kulübün finansal sorunlarını çözmeye yeterli olacağını düşündüğünü ancak transfer görüşmeleri sırasında durumun farklı olduğunu gördüğünü anlattı.
Tecrübeli teknik adam, "Haziran ayında Şampiyonlar Ligi'ne katılmamızdan elde edilen gelirle finansal sorunları çözdüğümüzü düşünüyordum. Greenwood ve Summerville'i almaya çalıştığımızda bunun böyle olmadığını anladım." dedi.
"YAZ DÖNEMİ BİR İŞKENCEYDİ"
Transfer döneminde planlarını birçok kez değiştirmek zorunda kaldıklarını belirten Gasperini, maaş bütçesinin de hareket alanlarını daralttığını söyledi.
Gasperini, "Yaz dönemi bir işkenceydi. Transfer planlarını sürekli yeniden gözden geçirmek ve maaş bütçesi nedeniyle Roma'ya gelmek için büyük heyecan duyan bazı oyunculardan vazgeçmek zorunda kaldık." diye konuştu.
YÖNETİME DESTEK VERDİ
Roma yönetiminin mevcut finansal sınırlar içerisinde üzerine düşeni yaptığını belirten Gasperini, "Yönetim, finansal sınırlar dahilinde elinden gelen her şeyi yaptı. Her şeye rağmen yaşadığım hayal kırıklığı telafi edildi." ifadelerini kullandı.