Gasperini, Şampiyonlar Ligi gelirinin kulübün finansal sorunlarını çözmeye yeterli olacağını düşündüğünü ancak transfer görüşmeleri sırasında durumun farklı olduğunu gördüğünü anlattı. Tecrübeli teknik adam, "Haziran ayında Şampiyonlar Ligi'ne katılmamızdan elde edilen gelirle finansal sorunları çözdüğümüzü düşünüyordum. Greenwood ve Summerville'i almaya çalıştığımızda bunun böyle olmadığını anladım." dedi.

Roma uzun süre Mason Greenwood'u transfer etmek için uğraş verdi "YAZ DÖNEMİ BİR İŞKENCEYDİ" Transfer döneminde planlarını birçok kez değiştirmek zorunda kaldıklarını belirten Gasperini, maaş bütçesinin de hareket alanlarını daralttığını söyledi. Gasperini, "Yaz dönemi bir işkenceydi. Transfer planlarını sürekli yeniden gözden geçirmek ve maaş bütçesi nedeniyle Roma'ya gelmek için büyük heyecan duyan bazı oyunculardan vazgeçmek zorunda kaldık." diye konuştu.