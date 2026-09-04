Fenerbahçe'den son gün Adil Demirbağ hamlesi! Resmi açıklama geldi
Fenerbahçe, Tümosan Konyaspor'un 28 yaşındaki stoperi Adil Demirbağ için resmi temaslara başladı. Sarı-lacivertlilerin 1,5 milyon euroluk ilk teklifi kabul edilmezken, bugün yeni bir teklif daha sunulması planlanıyor. Öte yandan Fenerbahçe konuya ilişkin resmi siteden bir açıklama yayımladı. İşte detaylar...
Fenerbahçe, savunma hattını güçlendirmek için yerli oyuncu arayışlarını sürdürüyor.
Sarı-lacivertli yönetim, adaylar arasında yer alan Adil Demirbağ'ın transferi için Tümosan Konyaspor ile resmi görüşmelere başladı. Fenerbahçe'nin deneyimli savunmacı için yaptığı ilk teklif ise Konyaspor tarafından yeterli bulunmadı.
İLK TEKLİF GERİ ÇEVRİLDİ
Fenerbahçe yönetimi, dün akşam Konyaspor'a Adil Demirbağ için 1,5 milyon euroluk bonservis teklifinde bulundu. Ancak yeşil-beyazlı kulüp, sunulan şartları kabul etmedi.
Konyaspor'un 28 yaşındaki oyuncunun transferinden yaklaşık 3,5 milyon euro seviyesinde bir bonservis geliri elde etmeyi hedeflediği belirtildi.
FENERBAHÇE YENİ TEKLİF HAZIRLIYOR
Sarı-lacivertliler, ilk teklifin reddedilmesine rağmen transfer görüşmelerinden çekilmedi.
Fenerbahçe'nin bugün bonservis teklifini yükselterek Konyaspor ile anlaşma zemini arayacağı öğrenildi. İki kulüp arasındaki pazarlıkların gün içerisinde sürmesi planlanıyor.
FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA GELDİ
Fenerbahçe'den konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:
"Adil Demirbağ'ın transferine ilişkin kamuoyuna yansıyan; oyuncuyla sözlü anlaşmaya varıldığı, Konyaspor ile final görüşmesi yapılacağı ve 3 milyon euro seviyesinde son teklif sunulacağı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.
Kulübümüz ile ilgili transfer süreçlerinde, resmi kanallarımız dışında paylaşılan ve gerçeği yansıtmayan bilgilere itibar edilmemesini rica ederiz."
SÖZLEŞMESİ 2027'DE BİTİYOR
Adil Demirbağ'ın Konyaspor ile mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek.
Fenerbahçe'nin bugün yapacağı yeni teklifin ardından iki kulüp arasındaki bonservis pazarlığının şekillenmesi ve anlaşma sağlanması halinde sarı-lacivertlilerin oyuncuyla resmi sözleşme görüşmelerine geçmesi bekleniyor.