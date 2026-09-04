

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Fenerbahçe'den konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:



"Adil Demirbağ'ın transferine ilişkin kamuoyuna yansıyan; oyuncuyla sözlü anlaşmaya varıldığı, Konyaspor ile final görüşmesi yapılacağı ve 3 milyon euro seviyesinde son teklif sunulacağı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Kulübümüz ile ilgili transfer süreçlerinde, resmi kanallarımız dışında paylaşılan ve gerçeği yansıtmayan bilgilere itibar edilmemesini rica ederiz."