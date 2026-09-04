Jayden Oosterwolde için yeniden Roma iddiası!
Fenerbahçe'den Roma'ya transferi sakatlığı nedeniyle gerçekleşmeyen Jayden Oosterwolde için yeni bir iddia ortaya atıldı. Roma'nın Hollandalı futbolcuyla, sakatlığını tamamen atlatması halinde ocak ayında transfer olmak üzere anlaşmaya vardığı öne sürüldü.
Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak Jayden Oosterwolde'nin geleceğiyle ilgili İtalya'dan dikkat çeken bir iddia geldi.
Sezon başında Roma'ya transferi gündeme gelen ancak yaşadığı sakatlık nedeniyle bu transfer gerçekleşmeyen Hollandalı futbolcunun, kariyerine Serie A'da devam edebileceği belirtildi.
ROMA İLE ANLAŞMA İDDİASI
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Roma, Oosterwolde ile transferin oyuncunun sakatlığını tamamen atlatması şartıyla gerçekleşmesi konusunda anlaşmaya vardı.
İtalyan kulübünün, sağlık durumunu yakından takip ettiği Hollandalı futbolcunun tamamen hazır hale gelmesi durumunda ocak ayındaki ara transfer döneminde resmi adım atacağı aktarıldı.
Oosterwolde'nin sakatlığı nedeniyle transfer döneminde Roma'ya gitmesi gerçekleşmemişti.
Ancak İtalyan ekibinin oyuncuya olan ilgisini sürdürdüğü ve transfer planını sezonun ikinci yarısına bıraktığı öne sürüldü.
HEDEF ARALIK AYINDA SAHALARA DÖNMEK
Sakatlığı nedeniyle ameliyat geçiren Oosterwolde, daha önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fenerbahçeli taraftarlara seslenmiş ve aralık ayının başında yeniden forma giymeyi hedeflediğini açıklamıştı.
Fenerbahçe de Hollandalı futbolcuyu Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil etmemişti. Oosterwolde'nin tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından yeniden sahalara dönmesi, Roma transferinin geleceği açısından da belirleyici olacak.