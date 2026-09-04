

HEDEF ARALIK AYINDA SAHALARA DÖNMEK

Sakatlığı nedeniyle ameliyat geçiren Oosterwolde, daha önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fenerbahçeli taraftarlara seslenmiş ve aralık ayının başında yeniden forma giymeyi hedeflediğini açıklamıştı.

Fenerbahçe de Hollandalı futbolcuyu Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil etmemişti. Oosterwolde'nin tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından yeniden sahalara dönmesi, Roma transferinin geleceği açısından da belirleyici olacak.

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