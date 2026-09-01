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Fenerbahçe'de 4 ayrılık daha! Resmen açıklandı

Fenerbahçe yöneticisi Cihan Kamer, transfer döneminin son günlerinde takımın kadro planlamasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Becao, Diego Carlos, Talisca ve Çağlar Söyüncü ile yolların ayrılacağını belirten Kamer, sakatlığı nedeniyle transferi gerçekleşmeyen Oosterwolde’nin takımda tutulacağını açıkladı.

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Fenerbahçe'de 4 ayrılık daha! Resmen açıklandı

Fenerbahçe'de yeni sezon kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmaları sürerken, yönetici Cihan Kamer takımın son durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Kamer, özellikle kadroda yer açmak için ayrılması planlanan oyuncular hakkında net mesajlar verirken, Oosterwolde'nin yaşadığı sakatlık nedeniyle transferinin gerçekleşmediğini duyurdu.

Fenerbahçe Çağlar Söyüncü ile yolları ayırıyor.Fenerbahçe Çağlar Söyüncü ile yolları ayırıyor.
FENERBAHÇE'DE AYRILACAK İSİMLER BELLİ OLDU

Kamer, TFF'nin uyguladığı 10+4 yabancı oyuncu kuralının kadro planlamasında önemli bir etken olduğunu belirtti. Geçmiş dönemlerden kalan oyuncu sözleşmeleri nedeniyle kulübün ayrılık konusunda ciddi bir yükle karşılaştığını ifade eden Kamer, yapılan düzenlemenin ardından bazı oyuncuların lisanslarının kullanılabileceğini söyledi.

Fenerbahçe yöneticisi, kadroda yer açılması için üç oyuncuyla yolların ayrılacağını açıkladı. Kamer, Becao, Diego Carlos ve Çağlar Söyüncü'nün bugün itibarıyla takımdan ayrılmasıyla kadro planlamasının tamamlanacağını belirtti.

Oosterwolde takımda kalacak.Oosterwolde takımda kalacak.
OOSTERWOLDE TAKIMDA KALACAK

Cihan Kamer, adı transfer görüşmeleriyle anılan Jayden Oosterwolde'nin son durumuna da açıklık getirdi. Hollandalı futbolcunun yaşadığı sakatlık nedeniyle transferinin gerçekleşmediğini belirten Kamer, oyuncunun Fenerbahçe'de tutulacağını söyledi.

Kamer, Oosterwolde'nin yedek kadroda değerlendirileceğini ve futbolcunun ameliyat olacağını açıkladı. Böylece Oosterwolde'nin transfer döneminin kalan bölümünde takımdan ayrılmasının söz konusu olmayacağı netleşti.

Fenerbahçe Talisca ile vedalaşacak.Fenerbahçe Talisca ile vedalaşacak.
TALISCA İÇİN AYRILIK MESAJI

Fenerbahçe'de geleceği merak edilen Anderson Talisca konusunda da konuşan Kamer, Brezilyalı futbolcuyla yolların ayrılacağını söyledi. Kamer, transfer sürecinin bugün sonuçlanmasını umduklarını belirterek Talisca'nın taraftarların alkışlarıyla uğurlanacağını ifade etti.

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Cihan Kamer ayrıca Fenerbahçe'nin oluşturduğu kadroyla ilgili hedeflerini de açıkladı. Sarı-lacivertli yönetici, güçlü bir kadro kurduklarını belirterek Şampiyonlar Ligi'nde yolculuğa devam etmeyi ve Süper Lig'de şampiyonluk hedefini gerçekleştirmeyi planladıklarını söyledi.

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