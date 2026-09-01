Fenerbahçe Çağlar Söyüncü ile yolları ayırıyor.

FENERBAHÇE'DE AYRILACAK İSİMLER BELLİ OLDU

Kamer, TFF'nin uyguladığı 10+4 yabancı oyuncu kuralının kadro planlamasında önemli bir etken olduğunu belirtti. Geçmiş dönemlerden kalan oyuncu sözleşmeleri nedeniyle kulübün ayrılık konusunda ciddi bir yükle karşılaştığını ifade eden Kamer, yapılan düzenlemenin ardından bazı oyuncuların lisanslarının kullanılabileceğini söyledi.

Fenerbahçe yöneticisi, kadroda yer açılması için üç oyuncuyla yolların ayrılacağını açıkladı. Kamer, Becao, Diego Carlos ve Çağlar Söyüncü'nün bugün itibarıyla takımdan ayrılmasıyla kadro planlamasının tamamlanacağını belirtti.