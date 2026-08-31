Fenerbahçe'den Diego Carlos açıklaması! İtalya'ya gitti
Fenerbahçe, Diego Carlos'un Parma transferi kapsamında sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer görüşmelerini gerçekleştirmek üzere İtalya'ya gittiğini duyurdu.
Fenerbahçe, Diego Carlos'un Parma'ya transferi için İtalya'ya gittiğini açıkladı. Brezilyalı savunmacı sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak.
YENİ TAKIMI PARMA
Diego Carlos'un sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından Parma ile resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Böylece tecrübeli savunmacının Fenerbahçe'den ayrılış süreci imza aşamasına geldi.
FENERBAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA
Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Kamuoyuna Duyuru Oyuncumuz Diego Carlos ile varılan karşılıklı mutabakat doğrultusunda, İtalya'nın Parma Calcio Kulübü adına sağlık kontrollerinden geçmesi ve transfer görüşmelerini gerçekleştirmesi amacıyla oyuncumuza izin verilmiştir.
Sağlık kontrollerinin ve transfer görüşmelerinin tamamlanmasının ardından sürece ilişkin gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır." ifadeleri kullanıldı.
İSTANBUL KARİYERİ 5 MAÇ SÜRDÜ
Fenerbahçe'nin Aston Villa'dan transfer ettiği Diego Carlos sadece 5 maça çıkabildi. 4'ü Süper Lig, 1'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 5 karşılaşmada skor katkısında bulunamadı ve 1 sarı kart gördü. Toplamda 188 dakika sahada kaldı. Yaşadığı sakatlıklar da bu sayının sınırlı olmasında büyük rol oynadı.