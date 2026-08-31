Fenerbahçe'den Diego Carlos açıklaması! İtalya'ya gitti

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Kamuoyuna Duyuru Oyuncumuz Diego Carlos ile varılan karşılıklı mutabakat doğrultusunda, İtalya'nın Parma Calcio Kulübü adına sağlık kontrollerinden geçmesi ve transfer görüşmelerini gerçekleştirmesi amacıyla oyuncumuza izin verilmiştir.

Diego Carlos Fenerbahçe'de sadece 5 maça çıkabildi

İSTANBUL KARİYERİ 5 MAÇ SÜRDÜ

Fenerbahçe'nin Aston Villa'dan transfer ettiği Diego Carlos sadece 5 maça çıkabildi. 4'ü Süper Lig, 1'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 5 karşılaşmada skor katkısında bulunamadı ve 1 sarı kart gördü. Toplamda 188 dakika sahada kaldı. Yaşadığı sakatlıklar da bu sayının sınırlı olmasında büyük rol oynadı.