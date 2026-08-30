Fenerbahçe'nin Samsunspor maçı ilk 11'i belli oldu
Süper Lig'de 3. hafta heyecanı devam ediyor. Lyon'u eleyerek 18 yıl aradan sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanan Fenerbahçe, deplasmanda Samsunspor ile kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertliler, zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılarak Lyon zaferinin ardından çıkışını sürdürmek istiyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın Samsunspor karşısında sahaya sürmesi beklenen muhtemel 11 de şekillendi. Samsunspor-Fenerbahçe maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak.
Sarı-lacivertliler ligde oynadığı 2 maçta 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken Samsunspor, 1 galibiyet ve 1 beraberlikle 4 puan topladı. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon'u eleyerek Devler Ligi'ne yükselen Fenerbahçe, Samsun deplasmanından da galibiyetle ayrılmak istiyor.
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Samsunspor-Fenerbahçe maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
Samsunspor: Okan; Guarino, Tomasson, Mendes, Borevkovic, Yalçın, Celil, Watt, Jarju, Emre Kılınç, Fatih Kaya
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Guendouzl, Kante, Greenwood, İrfan Can, Oğuz, Muriqi
YASİN KOL DÜDÜK ÇALACAK
Samsunspor ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşmayı Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcılıklarını Anıl Usta ile Bahtiyar Birinci yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Yücel Büyük olacak.
LİGDE 67. RANDEVU
Fenerbahçe ile Samsunspor, Süper Lig tarihinde 67. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasındaki rekabet, 4 Ocak 1970 tarihinde Fenerbahçe'nin 2-0'lık galibiyetiyle başladı. Bugüne kadar oynanan 66 lig karşılaşmasının 36'sını Fenerbahçe, 12'sini Samsunspor kazandı. 18 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.
Sarı-lacivertliler bu maçlarda 113 gol atarken Samsunspor 62 kez fileleri havalandırdı.2
FENERBAHÇE SON 8 MAÇTA KAYBETMEDİ
Samsunspor'un yeniden Süper Lig'de mücadele etmeye başladığı 2023-2024 sezonundan itibaren iki takım arasında oynanan 6 lig maçının 4'ü beraberlikle sonuçlandı.
Diğer 2 karşılaşmayı ise Fenerbahçe kazandı. Sarı-lacivertliler, Samsunspor ile tüm kulvarlarda oynadığı son 8 karşılaşmada 4 galibiyet ve 4 beraberlik alarak mağlubiyet yaşamadı.
GEÇEN SEZON 3 KEZ KARŞILAŞTILAR
Fenerbahçe ile Samsunspor geçen sezon 3 kez karşı karşıya geldi. Samsun'da oynanan lig mücadelesi golsüz beraberlikle sona ererken Kadıköy'deki karşılaşmayı Fenerbahçe 3-2 kazandı. İki takımın Turkcell Süper Kupa yarı finalindeki mücadelesinde de galibiyete ulaşan taraf sarı-lacivertliler oldu.
FARKLI SKORLAR TARİHE GEÇTİ
Kanarya, Samsunspor karşısındaki en farklı galibiyetini 1993-1994 sezonunda elde etti. Sarı-lacivertliler, İstanbul'da oynanan karşılaşmayı 8-1 kazandı. Fenerbahçe'nin Samsunspor karşısında 6-2 ve 5-0'lık galibiyetleri de bulunuyor. Karadeniz temsilcisi ise Fenerbahçe karşısındaki en farklı galibiyetlerini 1985-1986 ve 1986-1987 sezonlarında 4-0'lık skorlarla aldı.