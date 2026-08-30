Fenerbahçe'nin Samsunspor maçı ilk 11'i belli oldu

Samsunspor ile Fenerbahçe 67. randevuda LİGDE 67. RANDEVU Fenerbahçe ile Samsunspor, Süper Lig tarihinde 67. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasındaki rekabet, 4 Ocak 1970 tarihinde Fenerbahçe'nin 2-0'lık galibiyetiyle başladı. Bugüne kadar oynanan 66 lig karşılaşmasının 36'sını Fenerbahçe, 12'sini Samsunspor kazandı. 18 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertliler bu maçlarda 113 gol atarken Samsunspor 62 kez fileleri havalandırdı.2

Mason Greenwood Fenerbahçe'nin en önemli gol silahlarından b FENERBAHÇE SON 8 MAÇTA KAYBETMEDİ Samsunspor'un yeniden Süper Lig'de mücadele etmeye başladığı 2023-2024 sezonundan itibaren iki takım arasında oynanan 6 lig maçının 4'ü beraberlikle sonuçlandı. Diğer 2 karşılaşmayı ise Fenerbahçe kazandı. Sarı-lacivertliler, Samsunspor ile tüm kulvarlarda oynadığı son 8 karşılaşmada 4 galibiyet ve 4 beraberlik alarak mağlubiyet yaşamadı.