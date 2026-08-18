Fenerbahçe avantaj peşinde! İsmail Kartal 11'i belirledi
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında bugün Olympique Lyon'u konuk edecek. Saat 22.00'de başlayacak karşılaşmada sarı-lacivertliler, rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etmeye çalışacak. Teknik direktör İsmail Kartal, dev maç öncesi ilk 11'ini belirlerken, listeye sonradan dahil olan Romelu Lukaku maça yedek kulübesinde başlayacak. İşte detaylar ve muhtemel 11...
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fransa temsilcisi Olympique Lyon ile karşı karşıya gelecek.
Daha önceki eleme turlarında Polonya ekibi Gornik Zabrze ve Avusturya temsilcisi Sturm Graz'ı geçen sarı-lacivertliler, Kadıköy'de oynanacak ilk maçta tur için önemli bir avantaj elde etmeyi hedefliyor.
FENERBAHÇE'NİN AVRUPA'DA 305. MAÇI
Lyon karşılaşması, Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki 305. maçı olacak.
Sarı-lacivertli ekip, geride kalan 304 karşılaşmada 121 galibiyet, 66 beraberlik ve 117 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda 414 gol atan Fenerbahçe, kalesinde ise 424 gol gördü.
LYON'A KARŞI İLK GALİBİYET ARANIYOR
İki takım bugüne kadar Avrupa kupalarında 5 kez karşılaştı.
Bu müsabakalarda Lyon 4 galibiyet alırken, 1 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.
Fenerbahçe, 2001-2002 sezonunda Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Fransız ekibine 1-0 ve 3-1'lik skorlarla mağlup oldu.
İki ekip 2004-2005 sezonunda da Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda karşı karşıya geldi.
Fenerbahçe, bu iki mücadeleyi 3-1 ve 4-2'lik skorlarla kaybetti.
Takımlar arasındaki son randevu ise 23 Ocak 2025'te UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında oynandı.
Kadıköy'deki mücadele golsüz beraberlikle tamamlandı.
TALİSCA 5 MAÇTA 5 GOL ATTI
Brezilyalı futbolcu, Fenerbahçe'nin bu sezon oynadığı 5 resmi maçın tamamında rakip fileleri havalandırdı.
Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi elemelerinde 4, Süper Lig'de ise 1 olmak üzere toplam 5 resmi maçta 6 gol kaydetti.
Bu gollerin 5'i Talisca'dan gelirken, diğer golün sahibi Mason Greenwood oldu.
LUKAKU KADROYA EKLENDİ
Fenerbahçe'nin Lyon maçında UEFA'ya bildirdiği kadroda yeni transfer Romelu Lukaku da yer alıyor. Yıldız golcünün karşılaşmaya kulübede başlaması bekleniyor.
Sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde ve Anthony Musaba ise UEFA kadrosuna dahil edilmedi.
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ
Fenerbahçe'nin Lyon karşısında sahaya Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Guendouzi, Kante, Asensio, Greenwood, Kerem ve Talisca'dan oluşan 11 ile çıkması bekleniyor.