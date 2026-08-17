Fenerbahçe'de İsmail Kartal tartışması! O karar tepki çekti
Gençlerbirliği karşısında alınan mağlubiyet, Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'a yönelik eleştirileri artırdı. Lyon maçı öncesinde yapılan kadro tercihleri ve bazı oyuncuların kullanımı tartışma konusu oldu.
Fenerbahçe, yeni sezona şampiyonluk hedefiyle başlarken Gençlerbirliği karşısında aldığı beklenmedik mağlubiyetle büyük bir yara aldı.
Sarı-lacivertli taraftarların 12 yıllık şampiyonluk hasreti nedeniyle sezonun ilk haftasındaki puan kaybı camiadaki tepkilerin kısa sürede yükselmesine neden oldu.
Eleştirilerin merkezinde ise teknik direktör İsmail Kartal'ın kadro tercihleri yer aldı.
LYON MAÇI İÇİN YAPILAN TERCİHLER TARTIŞILIYOR
Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Lyon karşılaşmasını da hesaba katan Kartal, Gençlerbirliği deplasmanında Greenwood, Kante, Semedo, Archie Brown ve Kerem Aktürkoğlu gibi önemli isimleri yedek kulübesinde tuttu.
Fenerbahçe'nin sahadan mağlubiyetle ayrılması sonrasında bu tercih, alınan sonucun temel nedenlerinden biri olarak değerlendirildi.
Taraftarların eleştirileri yalnızca kadro tercihiyle sınırlı kalmadı. Marco Asensio'nun maçlarda sık sık oyundan alınması da tepki çeken konular arasında yer aldı.
Beklenen katkıyı veremeyen İrfan Can Kahveci'ye yönelik ısrar da Kartal'ın kararları üzerinden yapılan tartışmaları artırdı.
GALATASARAY VE TRABZONSPOR'UN PUAN KAYBI DEĞERLENDİRİLEMEDİ
Fenerbahçe açısından Gençlerbirliği karşılaşmasının bir diğer önemi ise ligin ilk haftasında Galatasaray ve Trabzonspor'un puan kaybetmiş olmasıydı.
Sarı-lacivertliler, rakiplerinin puan kaybettiği haftayı galibiyetle tamamlayarak hem avantaj elde etme hem de sezona güçlü bir başlangıç yapma fırsatını değerlendiremedi.
İsmail Kartal ve ekibi için sıradaki kritik sınav Lyon karşılaşması olacak.
Fenerbahçe'nin Avrupa'daki mücadeleden alacağı sonuç, hem takımın Şampiyonlar Ligi yolundaki durumunu hem de teknik heyet üzerindeki baskının seviyesini doğrudan etkileyecek.