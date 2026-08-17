Fenerbahçe'de İsmail Kartal tartışması! O karar tepki çekti



GALATASARAY VE TRABZONSPOR'UN PUAN KAYBI DEĞERLENDİRİLEMEDİ

Fenerbahçe açısından Gençlerbirliği karşılaşmasının bir diğer önemi ise ligin ilk haftasında Galatasaray ve Trabzonspor'un puan kaybetmiş olmasıydı.

Sarı-lacivertliler, rakiplerinin puan kaybettiği haftayı galibiyetle tamamlayarak hem avantaj elde etme hem de sezona güçlü bir başlangıç yapma fırsatını değerlendiremedi.