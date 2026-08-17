Fenerbahçe'de Lukaku'nun gözü Lyon'da! Listeye eklendi

Sezon öncesinde sarı-lacivertli takıma katılan deneyimli santrfor, fiziksel olarak henüz yeterli seviyeye ulaşmadığı gerekçesiyle Gençlerbirliği karşılaşmasının kadrosuna dahil edilmemişti.



Sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Lukaku, "Sakat değilim, fitim ve oynamak istiyorum" ifadelerini kullanarak herhangi bir sakatlık problemi bulunmadığını ve forma giymek istediğini açık şekilde dile getirmişti.