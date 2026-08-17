Fenerbahçe'de Lukaku'nun gözü Lyon'da! Listeye eklendi
Sezon öncesinde Fenerbahçe’ye katılan Romelu Lukaku, fiziksel olarak maç temposuna ulaşmadığı gerekçesiyle Gençlerbirliği maçının kadrosunda yer almadı. Avrupa listesine eklenen Belçikalı golcünün Lyon karşılaşmasında forma giymesi için son antrenmanlardaki durumu takip edilecek. Yıldız oyuncu dev maçta forma giymek istiyor.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Romelu Lukaku için ilk resmi maç heyecanında geri sayım sürüyor.
Sezon öncesinde sarı-lacivertli takıma katılan deneyimli santrfor, fiziksel olarak henüz yeterli seviyeye ulaşmadığı gerekçesiyle Gençlerbirliği karşılaşmasının kadrosuna dahil edilmemişti.
Teknik heyet, yıldız futbolcunun antrenmanlardaki durumunu yakından takip ederken gözler Lyon maçına çevrildi.
LYON MAÇINDA KADROYA GİRMESİ BEKLENİYOR
Teknik Direktör İsmail Kartal, Lyon karşılaşması öncesinde UEFA listesine Romelu Lukaku'yu da ekledi.
Belçikalı futbolcu Fenerbahçe'de düzenlenen imza töreninde sahaya çıkmaya hazır olduğunu belirtmişti.
Sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Lukaku, "Sakat değilim, fitim ve oynamak istiyorum" ifadelerini kullanarak herhangi bir sakatlık problemi bulunmadığını ve forma giymek istediğini açık şekilde dile getirmişti.
SON KARAR ANTRENMANLARDA VERİLECEK
Teknik heyet, deneyimli golcünün Lyon karşılaşmasına kadar gerçekleştireceği antrenmanlardaki fiziksel durumunu değerlendirecek.
Lukaku'nun antrenman temposunu yükseltmesi halinde maç kadrosunda yer alma ihtimali güçlenecek.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın karşılaşmanın kadrosunu oluştururken oyuncunun fiziksel hazır oluş seviyesini dikkate alması bekleniyor.
Lukaku'nun Lyon maçında görev alması halinde Fenerbahçe formasıyla ilk resmi karşılaşmasına Avrupa arenasında çıkma ihtimali bulunuyor.
Belçikalı santrforun karşılaşmada süre alıp almayacağı, Lyon mücadelesi öncesindeki son antrenmanların ardından netlik kazanacak.