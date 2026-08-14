Fenerbahçe Fred'in sözleşmesini feshetti! Yeni takımı belli oldu
Fenerbahçe, Fred'in sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi. 33 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun ülkesine dönmesi ve Atletico Mineiro ile anlaşması bekleniyor.
Yabancı fazlalığı nedeniyle birçok oyuncusuyla yollarını ayırması gereken Fenerbahçe'de ilk adım atıldı. Kanarya'nın Manchester United'dan kadrosuna kattığı Fred'in sözleşmesini feshetti.
Sarı-lacivertliler, 33 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Fred'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.
İSMAİL KARTAL AYRILIK SİNYALİNİ VERMİŞTİ
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Sturm Graz karşılaşmasının ardından Fred'in geleceği hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.
Kartal, "Fred konusu hakkında yönetimimiz ve transfer komitesi çalışıyor. Yönetim ile arasında bazı şeyler var. Bekleyelim bakalım ne olacak. Futbolda her an her şey değişebilir. Zamanımız var, bakalım ne olacak." sözlerini kullanmıştı.
YENİ TAKIMI BELLİ OLDU
Fabrizio Romano'nun haberine göre Atletico Mineiro, Brezilyalı orta sahanın transferi için sarı-lacivertli kulüple anlaşmaya vardı. Kanarya bu transferden 2 milyon euro bonservis ve 500 bin euroya kadar bonus kazanacak. Fred, Brezilya ekibiyle 3,5 yıllık sözleşme imzalayacak.
129 MAÇA ÇIKTI
Fenerbahçe'ye 9,74 milyon euroya transfer olan Fred, sarı-lacivertli formayı 129 maçta giydi. Sambacı yıldız 12 gol atıp 21 de asist yaparak skor tabelasının 33 kez değişmesini sağladı.
Kupa kaldırma başarısı gösteremedi.