Fenerbahçe'de kaleye eski yıldız! Ederson sonrası plan hazır
Fenerbahçe, Romelu Lukaku transferiyle kadroda acil takviye gerektiren bölgeleri büyük ölçüde tamamladı. Ancak Ederson'un takımdan ayrılması halinde yönetim kaleye yerli bir takviye yapmayı planlıyor. Bu doğrultuda ilk aday ise Lille forması giyen eski Fenerbahçeli Berke Özer.
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları, Romelu Lukaku'nun kadroya katılmasıyla birlikte farklı bir aşamaya geçti.
Sarı-Lacivertli yönetimin acil takviye yapması gereken bir bölge kalmazken, bundan sonraki hamleler takımdan ayrılacak oyunculara göre şekillenecek.
Bu kapsamda en önemli ihtimallerden biri kalede yaşanacak değişiklik.
EDERSON İÇİN JUVENTUS İHTİMALİ
Brezilyalı kaleci Ederson, bu sezon henüz forma giyemedi.
Deneyimli file bekçisi son olarak hastalığı nedeniyle Graz deplasmanında oynanan karşılaşmanın kadrosuna da dahil edilmedi.
Oyuncunun menajeri Jorge Mendes ise Ederson için kulüp arayışını sürdürüyor.
Ederson için en ciddi adaylardan biri Juventus olarak öne çıkıyor.
İtalyan ekibinin kadrosuna katmak istediği Parma kalecisi Suzuki'nin PSG ile anlaşmaya yaklaşması, Juventus'un alternatif arayışını hızlandırabilir.
Bu gelişme, İtalyan devinin Ederson için girişimde bulunma ihtimalini güçlendiriyor.
FENERBAHÇE'DEN BERKE ÖZER HAMLESİ
Fenerbahçe yönetimi, yabancı oyuncu kontenjanındaki mevcut tablo nedeniyle Ederson'un ayrılması durumunda kaleyi yerli bir isimle doldurmayı planlıyor.
Bu pozisyon için ilk aday ise Lille'de forma giyen Berke Özer.
27 yaşındaki kaleci, 2018 yılında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.
Berke, 2019-2021 yılları arasında Westerlo'da kiralık olarak forma giydikten sonra 2022'de Portimonense'ye transfer oldu.
2023 yılının ocak ayında Eyüpspor'a geçen deneyimli kaleci, kısa süre sonra Ümraniyespor'a kiralandı.
Berke, Eyüpspor'daki başarılı performansının ardından geçen yaz 4,5 milyon Euro bonservis bedeliyle Lille'in yolunu tuttu.
BONSERVİSİNDE FENERBAHÇE'NİN PAYI VAR
Fenerbahçe'nin Berke Özer'in sonraki satışından yüzde 40 pay alma hakkı bulunuyordu.
Ancak kulüpler arasında yapılan anlaşmanın ardından Lille'deki bonservis hakkının yüzde 20'si sarı-lacivertli kulüpte kaldı.