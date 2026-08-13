Fenerbahçe'de kaleye eski yıldız! Ederson sonrası plan hazır

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları, Romelu Lukaku'nun kadroya katılmasıyla birlikte farklı bir aşamaya geçti.

Sarı-Lacivertli yönetimin acil takviye yapması gereken bir bölge kalmazken, bundan sonraki hamleler takımdan ayrılacak oyunculara göre şekillenecek.

Bu kapsamda en önemli ihtimallerden biri kalede yaşanacak değişiklik.