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Fenerbahçe'ye sakatlık şoku! Mert Günok Gençlerbirliği maçında yok

Fenerbahçe'nin deneyimli file bekçisi Mert Günok, Süper Lig'de oynanacak Gençlerbirliği mücadelesinde forma giyemeyecek. Başarılı kalecinin Lyon maçına yetiştirilmesi hedefleniyor.

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Fenerbahçe'ye sakatlık şoku! Mert Günok Gençlerbirliği maçında yok

Fenerbahçe'de Gençlerbirliği maçı öncesi Mert Günok cephesinden kötü haber geldi. Tecrübeli file bekçisi bu karşılaşmada görev yapamayacak.

Sarı-lacivertli sağlık heyeti, Mert Günok'un tedavi ve rehabilitasyon programını Lyon maçı hedefiyle sürdürüyor. Fenerbahçe, deneyimli kalecinin Avrupa mücadelesinde yeniden kaleyi devralmasını amaçlıyor.

Mert GünokMert Günok

ELEMELERDE 1 GOL YEDİ

Sezonu Şampiyonlar Ligi'nde açan Fenerbahçe'nin kalesine geçen Mert Günok, iki eleme turunda 4 maça çıktı. Deneyimli eldiven, söz konusu karşılaşmaların tamamında 90 dakika forma giyerken 3'ünde kalesini gole kapattı. Sadece 1 gole engel olamadı.

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