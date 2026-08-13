Fenerbahçe'de Livakovic şoku! Transfer rafa kalktı

Livakovic

BONSERVİS BEKLENTİSİ ANLAŞMAYI ENGELLEDİ Dinamo Zagreb'in Livakovic transferinden vazgeçmesinde Fenerbahçe'nin bonservis talebinin belirleyici olduğu kaydedildi. Haberde sarı-lacivertli kulübün Hırvat kaleci için 4-5 milyon euro seviyesinde bir bonservis bedeli beklediği belirtildi.

Livakovic

Bu rakam üzerinde anlaşma sağlayamayan Dinamo Zagreb, transfer listesindeki ikinci kaleci olan Dominik Kotarski için harekete geçti. Kopenhag forması giyen Kotarski ile anlaşmaya varan Hırvat ekibi, kaleci transferindeki planını Livakovic yerine genç file bekçisi üzerinden şekillendirdi.