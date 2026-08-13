Fenerbahçe'de Livakovic şoku! Transfer rafa kalktı
Fenerbahçe'nin Dominik Livakovic için Dinamo Zagreb ile yaptığı transfer görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı. Hırvat kalecinin eski kulübüyle kişisel şartlarda uzlaşmasına rağmen bonservis konusunda iki kulüp arasında ilerleme kaydedilemedi.
Fenerbahçe'de kaleci Dominik Livakovic'in yeniden Dinamo Zagreb'e transfer olma ihtimali ortadan kalktı.
Hırvat file bekçisi ile eski kulübü arasında anlaşma sağlanmasına rağmen kulüpler arasındaki bonservis görüşmelerinde ortak noktaya ulaşılamadı.
DİNAMO ZAGREB LİVAKOVİC'TEN VAZGEÇTİ
Sportske Novosti'nin haberine göre Dinamo Zagreb, Livakovic'i kadrosuna katmak için yürüttüğü girişimi sonlandırdı.
Hırvat kulübünün transferde farklı bir seçeneğe yöneldiği ve kaleci arayışında kararını verdiği aktarıldı.
Dinamo Zagreb'in, Danimarka ekibi Kopenhag'da forma giyen Dominik Kotarski ile anlaşmaya vardığı belirtildi.
Kotarski'nin kısa süre içerisinde Hırvat kulübüne imza atmasının beklendiği ifade edildi.
BONSERVİS BEKLENTİSİ ANLAŞMAYI ENGELLEDİ
Dinamo Zagreb'in Livakovic transferinden vazgeçmesinde Fenerbahçe'nin bonservis talebinin belirleyici olduğu kaydedildi.
Haberde sarı-lacivertli kulübün Hırvat kaleci için 4-5 milyon euro seviyesinde bir bonservis bedeli beklediği belirtildi.
Bu rakam üzerinde anlaşma sağlayamayan Dinamo Zagreb, transfer listesindeki ikinci kaleci olan Dominik Kotarski için harekete geçti.
Kopenhag forması giyen Kotarski ile anlaşmaya varan Hırvat ekibi, kaleci transferindeki planını Livakovic yerine genç file bekçisi üzerinden şekillendirdi.
Böylece Livakovic'in Dinamo Zagreb'e dönüşü için yürütülen görüşmeler kulüpler arasındaki bonservis anlaşmazlığı nedeniyle sona erdi.
Dinamo Zagreb'in Kotarski transferini tamamlaması halinde Hırvat kalecinin Fenerbahçe'deki geleceği için yeni bir süreç başlayacak.