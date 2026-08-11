Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım (AA ve sosyal medyadan alınmıştır.)

Silahlı saldırının aydınlatılmasına yönelik soruşturmada çok önemli bir aşamaya gelindiğinin vurgulandığı açıklamada, "Saldırının ardından hiçbir ilerleme olmaksızın geçen 11 yılın sonunda, yakın dönemde bu menfur saldırının faillerinin ortaya çıkarılması için devletimizin tüm imkanlarıyla sürecin üzerine kararlılıkla gitmesini son derece kıymetli buluyor; devletimiz tarafından ortaya konulan bu irade ve hassasiyetin Fenerbahçe camiası için taşıdığı anlamı özellikle ifade etmek istiyoruz. Bu vesileyle başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek'e, İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi'ye, Adalet Bakanlığımızın ilgili birimlerine, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcılarımıza, emniyet ve jandarma teşkilatımızın mensuplarına ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için emek veren tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, devletimizin, adaletin tecellisini sağlamak için tüm imkânlarıyla yanımızda olduğunu hissediyoruz." ifadelerine yer verildi.