Fred Fenerbahçe'den ayrılabilir! Transfer için fesih bekleniyor

Milliyet'in haberine göre Brezilyalı orta saha, Atletico Mineiro ile her konuda anlaşmaya vardı. Fred'in ailesiyle birlikte ülkesine dönüş hazırlıklarına başladığı, Brezilya ekibinin ise oyuncunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesini feshetmesini beklediği iddia edildi.

Fenerbahçe'de kadroya katılacak oyuncular kadar takımdan ayrılabilecek isimlerin geleceği de gündemdeki yerini koruyor. Uzun süredir Atletico Mineiro ile anılan Fred konusunda dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Atletico Mineiro Fred ile ilgileniyor

FRED ATLETICO MINEIRO İLE ANLAŞTI

Fred'in Brezilya'ya dönüş ihtimali uzun süredir gündemde bulunuyordu. Atletico Mineiro Sportif Direktörü Paulo Bracks da daha önce yaptığı açıklamada iki tarafın birbirine olan ilgisini açık biçimde dile getirmişti.

Bracks, "Bu çok zor ve karmaşık bir görüşme. Fred'in Fenerbahçe ile sözleşmesi devam ediyor. Atletico'nun Fred'i kadrosuna katmak gibi bir hayali, Fred'in de Atletico'ya gelmek gibi bir hayali var." sözlerini kullanmıştı.

Habere göre süreçte yeni aşamaya geçildi ve Fred ile Atletico Mineiro arasında anlaşma sağlandı.