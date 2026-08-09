Fred Fenerbahçe'den ayrılabilir! Transfer için fesih bekleniyor
Fenerbahçe’de uzun süredir ayrılık iddialarıyla gündeme gelen Fred için Brezilya’dan sıcak gelişme yaşandı. 33 yaşındaki orta saha Atletico Mineiro ile her konuda anlaşırken, Brezilya ekibi oyuncunun sarı-lacivertlilerle sözleşmesini feshetmesini bekliyor.
Fenerbahçe'de kadroya katılacak oyuncular kadar takımdan ayrılabilecek isimlerin geleceği de gündemdeki yerini koruyor. Uzun süredir Atletico Mineiro ile anılan Fred konusunda dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Milliyet'in haberine göre Brezilyalı orta saha, Atletico Mineiro ile her konuda anlaşmaya vardı. Fred'in ailesiyle birlikte ülkesine dönüş hazırlıklarına başladığı, Brezilya ekibinin ise oyuncunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesini feshetmesini beklediği iddia edildi.
FRED ATLETICO MINEIRO İLE ANLAŞTI
Fred'in Brezilya'ya dönüş ihtimali uzun süredir gündemde bulunuyordu. Atletico Mineiro Sportif Direktörü Paulo Bracks da daha önce yaptığı açıklamada iki tarafın birbirine olan ilgisini açık biçimde dile getirmişti.
Bracks, "Bu çok zor ve karmaşık bir görüşme. Fred'in Fenerbahçe ile sözleşmesi devam ediyor. Atletico'nun Fred'i kadrosuna katmak gibi bir hayali, Fred'in de Atletico'ya gelmek gibi bir hayali var." sözlerini kullanmıştı.
Habere göre süreçte yeni aşamaya geçildi ve Fred ile Atletico Mineiro arasında anlaşma sağlandı.
AİLESİYLE BREZİLYA'YA DÖNÜŞ HAZIRLIĞI
Haberde Fred'in ailesiyle birlikte Brezilya'ya dönüş için hazırlıklara başladığı bilgisi yer aldı.
33 yaşındaki orta sahanın Atletico Mineiro ile kişisel şartlarda anlaşması, transfer ihtimalini güçlendirdi. Ancak oyuncunun Fenerbahçe ile devam eden sözleşmesi nedeniyle süreç henüz tamamlanmış değil.
STURM GRAZ MAÇI SONRASI KRİTİK SÜREÇ
Fred'in geleceğiyle ilgili belirsizliğin Sturm Graz karşılaşmasının ardından sona ermesi gündemde.
Fenerbahçe ile Atletico Mineiro arasındaki süreçte sözleşme feshi konusunda bir çözüm bulunması halinde Brezilyalı futbolcunun ülkesine dönmesinin önü açılacak.
Sambacı yıldızın Fenerbahçe ile mevcut sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
PAULO BRACKS DA AÇIKLAMIŞTI
Atletico Mineiro Sportif Direktörü Paulo Bracks, Fred transferinin kolay bir operasyon olmadığını daha önce açık biçimde anlatmıştı.
Bracks, "Kamuoyuna söyleyebileceğim yeni bir gelişme yok ancak bu, kulüp için bir gelişme olmadığı anlamına gelmiyor." diyerek görüşmelerin perde arkasında sürdüğüne işaret etmişti.