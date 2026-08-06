Fenerbahçe'den Jayden Oosterwolde açıklaması! 6-8 hafta takımdan uzak kalabilir

Jayden Oosterwolde

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

''Futbol Direktörümüz Oğuz Çetin, futbolcumuz Jayden Oosterwolde'nin sağlık durumuna ilişkin bilgilendirmede bulundu.

'Dün akşam Sturm Graz karşılaşmasında sakatlık yaşayan Jayden Oosterwolde'nin Ataşehir Medicana Saglik Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesi sonucunda arka adale tendonunda kısmi yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından hemen başlanmıştır. Tedavi süreci planlandığı şekilde devam edecektir. Jayden'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklı bir şekilde yeniden aramıza dönmesini temenni ediyoruz.'''

6-8 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALABİLİR



Öte yandan ilk değerlendirmelere göre Jayden Oosterwolde'nin 6 ila 8 hafta sahalardan uzak kalmasının beklendiği öne sürüldü.

Oyuncunun dönüş sürecinin tedaviye vereceği yanıta göre netlik kazanması bekleniyor.

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