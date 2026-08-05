CANLI: Fenerbahçe - Sturm Graz Şampiyonlar Ligi maçı
Ülkemizi Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda temsil eden Fenerbahçe, ilk maçında Sturm Graz'ı ağırlıyor. Sarı-lacivertliler, Gornik Zabrze'yi eledikten sonra İstanbul'da galibiyetle sahadan ayrılmak ve avantajı eline geçirmek amacında. Karşılaşmayı skor, dakika bilgisi ve önemli anlarıyla takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki ilk randevusunda Sturm Graz ile karşılaşıyor. Taraftarının önünde sahadan zaferle ayrılmak amacında olan sarı-lacivertliler, bir yandan da Devler Ligi'ne katılabilmek adına avantaj yakalamayı hedefliyor.
CANLI TAKİP
Fenerbahçe - Sturm Graz maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
FENERBAHÇE: Mert Günok, Oosterwolde, Ake, Skriniar, Semedo, Guendouzi, Kante, Asensio, Kerem, Greenwood, Talisca
STURM GRAZ: Khudiakov, Heil, Vallici, Mitchell, Soglo, Hödl, Weinhandl, Stankovic, Seidl, Jatta, Wlodarczyk
GORNIK ZABRZE'Yİ ELEDİ
Bir önceki turda Gornik Zabrze'yi eleyen sarı-lacivertliler, Kadıköy'de kazanarak rövanş öncesinde avantaj elde etmeyi amaçlıyor. Sturm Graz ise Hearts'ı iki maçta da mağlup ederek 3. eleme turuna yükseldi.
CHRIS KAVANAGH DÜDÜK ÇALIYOR
Fenerbahçe-Sturm Graz karşılaşmasını İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Chris Kavanagh yönetiyor. Kavanagh'ın yardımcılıklarını Ian Hussin ile Neil Davies yapıyor, dördüncü hakem olarak Robert Jones görev alıyor.
Mücadelenin VAR koltuğunda Stuart Attwell oturacak. Peter Bankes ise AVAR görevini üstleniyor.
İKİ TAKIM ÜÇÜNCÜ KEZ KARŞILAŞIYOR
Fenerbahçe ile Sturm Graz, Avrupa kupalarında üçüncü kez birbirine rakip oldu. İki ekip daha önce 2017-2018 sezonunda UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda karşılaştı.
Eşleşmenin 27 Temmuz 2017'de Avusturya'da oynanan ilk ayağını Fenerbahçe 2-1 kazandı. Kadıköy'de 3 Ağustos 2017'de yapılan rövanş 1-1 tamamlandı ve sarı-lacivertliler adını bir üst tura yazdırdı.
STURM GRAZ TÜRK TAKIMLARINA KARŞI YEDİNCİ MAÇINDA
Sturm Graz, Fenerbahçe karşılaşmasıyla birlikte Türk takımlarına karşı yedinci resmî maçına çıkacak. Avusturya ekibi, sarı-lacivertlilerin yanı sıra Galatasaray ile de dört kez karşı karşıya geldi.
Sturm Graz, 2000-2001 sezonundaki UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Galatasaray'ı sahasında 3-0 mağlup etti, İstanbul'daki mücadele ise 2-2 sona erdi. İki takım 2009-2010 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde yeniden eşleşti. İstanbul'daki karşılaşma 1-1 tamamlanırken Avusturya'daki maçı Sturm Graz 1-0 kazandı.
Avusturya temsilcisi böylece Türk takımlarıyla oynadığı altı karşılaşmada iki galibiyet, üç beraberlik ve bir mağlubiyet aldı.
AVRUPA KUPALARINDA 303. RANDEVU
Fenerbahçe, Sturm Graz maçıyla Avrupa kupalarındaki 303. karşılaşmasına çıkacak. Sarı-lacivertli ekip, geride kalan 302 müsabakada 119 galibiyet, 66 beraberlik ve 117 mağlubiyet yaşadı.
Bu karşılaşmalarda rakip fileleri 411 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde 424 gol gördü. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'deki mücadelede Avrupa galibiyetlerine bir yenisini eklemeyi hedefliyor.
ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEMELERİNDE 45. MAÇ
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde bugüne kadar 44 karşılaşmada mücadele etti. Sarı-lacivertliler bu maçlarda 16 galibiyet, 14 beraberlik ve 14 mağlubiyet aldı.
Eleme karşılaşmalarında 64 gol atan Fenerbahçe, kalesinde 51 gol gördü. Sturm Graz mücadelesi, sarı-lacivertli ekibin Şampiyonlar Ligi elemelerindeki 45. maçı olacak.
TALISCA İKİ MAÇTA DA GOL ATTI
Anderson Talisca, Fenerbahçe'nin bu sezon oynadığı iki resmî karşılaşmada da gol sevinci yaşadı. Brezilyalı futbolcu, Górnik Zabrze'ye karşı Kadıköy'de kazanılan ilk maçta frikikten fileleri havalandırdı.
Talisca, deplasmanda 1-1 sona eren rövanşta ise penaltıdan takımının golünü attı. İlk iki resmî maçta Fenerbahçe'nin bütün gollerini kaydeden 32 yaşındaki oyuncu, Sturm Graz karşısında hücum hattının öne çıkan isimlerinden biri olacak.
VEDAT MURIQI İÇİN ALTI YIL SONRA BİR İLK
Fenerbahçe'ye altı yıl sonra geri dönen Vedat Muriqi, Górnik Zabrze karşılaşmalarında sakatlığı nedeniyle forma giyemedi. Hafta içinde takımla çalışmalara başlayan Kosovalı santrfor, Sturm Graz maçı için UEFA'ya gönderilen güncel kadroya dahil edildi.
Vedat Muriqi mücadelede süre alması halinde altı yıl sonra yeniden Fenerbahçe formasıyla bir resmî karşılaşmaya çıkacak. Tecrübeli golcü, sarı-lacivertli formayla son maçını 19 Temmuz 2020 tarihinde Beşiktaş'a karşı oynadı.
FENERBAHÇE'NİN UEFA KADROSU
Fenerbahçe'nin Sturm Graz karşılaşmaları için UEFA'ya bildirdiği oyuncu listesinde Tarık Çetin, Ederson, Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Nathan Aké, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nélson Semedo, Milan Škriniar, Archie Brown, İsmail Yüksek, Mattéo Guendouzi, Fred, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio, Mason Greenwood, Vedat Muriqi, Anthony Musaba ve Sidiki Chérif yer alıyor.