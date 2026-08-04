Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan Kante ve Vedat Muriqi müjdesi: "Kadroda olacaklar"

Rakiplerini detaylı şekilde analiz ettiklerini aktaran Kartal, Sturm Graz'ın yeni teknik direktörüyle birlikte farklı bir oyun anlayışına geçtiğini belirtti. Avusturya ekibini genç, mücadele gücü yüksek ve tempolu bir takım olarak değerlendiren Kartal, buna rağmen Fenerbahçe'nin karşılaşmaya en iyi şekilde hazırlandığını dile getirdi.

Şampiyonlar Ligi'nin futbolun en üst seviyesi olduğunu ifade eden Kartal, her karşılaşmanın final niteliğinde geçtiğini söyledi. Sturm Graz maçının büyük önem taşıdığını belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Bu maçı kazanmak ve ikinci karşılaşmaya avantajlı gitmek istiyoruz" dedi.

İsmail Kartal

KADRODA SON DURUMU AÇIKLADI

Jayden Oosterwolde'nin sol bekte görev alacağını açıklayan Kartal, oyuncunun bu pozisyonda daha önce de forma giydiğini ve hazır durumda olduğu için bu tercihi yaptıklarını söyledi.

İlk eleme turundaki performansı da değerlendiren Kartal, takımın gelişim gösterdiğini ancak daha fazlasını ortaya koyması gerektiğini ifade etti. İlk maçın daha farklı bir skorla tamamlanabileceğini belirten deneyimli teknik adam, ikinci karşılaşmada ise iki farklı oyun sergilendiğini ve buna rağmen turun geçildiğini hatırlattı.

Kartal, transfer edilen Vedat Muriqi ile N'Golo Kante'nin de Sturm Graz karşılaşmasının kadrosunda yer alacağını açıkladı. Kante'nin 10. antrenmanına çıkacağını belirten tecrübeli teknik adam, tüm oyuncularından memnun olduğunu vurgulayarak, rakibe göre planlama yaptıklarını ve kalede görev yapacak isme ise maç günü karar vereceklerini söyledi.

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