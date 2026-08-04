Fenerbahçe'ye Tedesco yardımı! Diego Carlos'a talip oldu

Deneyimli stoperin, savunma hattında oluşabilecek boşluğu doldurabilecek isimlerden biri olarak değerlendirildiği aktarıldı.

İtalya'nın Corriere dello Sport gazetesinde yer alan habere göre Bologna, takımdan ayrılması beklenen Jhon Lucumi'nin yerine savunmaya takviye yapmak için Diego Carlos'u adaylar arasına aldı.

Diego Carlos

MAAŞI TRANSFERİ ZORLUYOR

Haberde, Diego Carlos'un Fenerbahçe'den aldığı maaşın Bologna açısından önemli bir engel oluşturduğu belirtildi.

Buna rağmen İtalyan kulübü ile oyuncu cephesi arasındaki temasların devam ettiği ifade edildi.

Bologna'nın mali şartlar konusunda ortak bir zemin bulunması halinde transfer için girişimlerini hızlandırabileceği, Diego Carlos'un geleceğine ilişkin sürecin taraflar arasındaki görüşmelerin sonucuna göre netlik kazanacağı kaydedildi.

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