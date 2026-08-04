Fenerbahçe'ye Tedesco yardımı! Diego Carlos'a talip oldu
Fenerbahçe'de geleceği netleşmeyen Diego Carlos, Serie A ekibi Bologna'nın transfer listesine girdi. İtalyan basınına göre görüşmeler sürerken, oyuncunun yüksek maaşı transferin önündeki en büyük engel olarak öne çıkıyor.
Fenerbahçe'de yeni sezon kadro planlaması kapsamında geleceği belirsizliğini koruyan Diego Carlos için İtalya'dan transfer iddiası ortaya atıldı.
Sarı-lacivertli ekipten ayrılması gündemde olan Brezilyalı stoperin, Serie A temsilcisi Bologna'nın radarına girdiği öne sürüldü.
BOLOGNA'DAN DIEGO CARLOS HAMLESİ
İtalya'nın Corriere dello Sport gazetesinde yer alan habere göre Bologna, takımdan ayrılması beklenen Jhon Lucumi'nin yerine savunmaya takviye yapmak için Diego Carlos'u adaylar arasına aldı.
Deneyimli stoperin, savunma hattında oluşabilecek boşluğu doldurabilecek isimlerden biri olarak değerlendirildiği aktarıldı.
MAAŞI TRANSFERİ ZORLUYOR
Haberde, Diego Carlos'un Fenerbahçe'den aldığı maaşın Bologna açısından önemli bir engel oluşturduğu belirtildi.
Buna rağmen İtalyan kulübü ile oyuncu cephesi arasındaki temasların devam ettiği ifade edildi.
Bologna'nın mali şartlar konusunda ortak bir zemin bulunması halinde transfer için girişimlerini hızlandırabileceği, Diego Carlos'un geleceğine ilişkin sürecin taraflar arasındaki görüşmelerin sonucuna göre netlik kazanacağı kaydedildi.