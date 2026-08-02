Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki yıldızına İngiltere'den talip!
Ipswich Town ile Coventry City, Fenerbahçe forması giyen 19 yaşındaki Sidiki Chérif’i yakın takibe aldı. Fransız futbolcuyla Bundesliga, Suudi Arabistan ve Premier League’den kulüpler de ilgileniyor.
Fenerbahçe'nin genç hücum oyuncusu Sidiki Chérif, Avrupa kulüplerinin transfer listesine girdi. İngiliz ekipleri Ipswich Town ve Coventry City, 19 yaşındaki Fransız futbolcunun sarı-lacivertli takımdaki durumunu yakından takip ediyor.
Chérif ile İngiltere'den iki kulübün yanı sıra Bundesliga, Suudi Arabistan ve Premier League'den adı açıklanmayan takımlar da ilgileniyor.
İNGİLTERE'DEN YAKIN TAKİP
Ipswich Town ile Coventry City, Sidiki Chérif'in performansını ve Fenerbahçe'deki geleceğini izliyor. İki İngiliz kulübü, genç oyuncu için henüz sarı-lacivertli yönetime resmî teklif sunmadı.
Premier League'den adı açıklanmayan bir takım da Chérif'i takip eden kulüpler arasında bulunuyor. Fransız futbolcuya Bundesliga ve Suudi Arabistan'dan da ilgi var.
17 MAÇTA 4 GOLE KATKI
Sidiki Chérif, geçen sezonun devre arasında Fenerbahçe'ye katıldı. Genç futbolcu, sarı-lacivertli formayla çıktığı 17 karşılaşmada 3 gol attı ve 1 asist yaptı.
Chérif böylece Fenerbahçe kariyerinin ilk bölümünde toplam 4 gole doğrudan katkı sağladı. Oyuncunun genç yaşı ve sarı-lacivertli takımdaki performansı, farklı liglerden kulüplerin ilgisini çekti.
PİYASA DEĞERİ 18 MİLYON EURO
Sidiki Chérif'in güncel piyasa değeri 18 milyon Euro seviyesinde bulunuyor. Bu rakam oyuncunun tahmini piyasa değerini gösterirken Fenerbahçe'nin olası transfer görüşmelerinde talep edeceği bonservis bedeli bilinmiyor.
Fransız futbolcunun sarı-lacivertli kulüple sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor. Uzun sözleşme süresi, Fenerbahçe'nin muhtemel transfer görüşmelerindeki pazarlık gücünü artırıyor.
FENERBAHÇE'NİN KARARI BELİRLEYİCİ OLACAK
İngiliz kulüplerinin yakın takibine rağmen transfer süreci henüz somut teklif aşamasına geçmedi. Fenerbahçe yönetimi, resmî teklif gelmesi halinde oyuncunun sportif değeri ile kulübün kadro planlamasını birlikte ele alacak.