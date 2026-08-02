Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki yıldızına İngiltere'den talip!

Chérif ile İngiltere'den iki kulübün yanı sıra Bundesliga, Suudi Arabistan ve Premier League'den adı açıklanmayan takımlar da ilgileniyor.

Fenerbahçe'nin genç hücum oyuncusu Sidiki Chérif, Avrupa kulüplerinin transfer listesine girdi. İngiliz ekipleri Ipswich Town ve Coventry City, 19 yaşındaki Fransız futbolcunun sarı-lacivertli takımdaki durumunu yakından takip ediyor.

Sidiki Chérif

İNGİLTERE'DEN YAKIN TAKİP

Ipswich Town ile Coventry City, Sidiki Chérif'in performansını ve Fenerbahçe'deki geleceğini izliyor. İki İngiliz kulübü, genç oyuncu için henüz sarı-lacivertli yönetime resmî teklif sunmadı.

Premier League'den adı açıklanmayan bir takım da Chérif'i takip eden kulüpler arasında bulunuyor. Fransız futbolcuya Bundesliga ve Suudi Arabistan'dan da ilgi var.