Fenerbahçe bir transferi daha bitirmeye yakın! Süper Lig'in yıldızı imza atabilir
Fenerbahçe, stoper ve sol bek bölgelerinde görev yapan Ümit Akdağ’ın transferi için Corendon Alanyaspor ile pazarlıklarını sürdürüyor. Genç futbolcu sarı-lacivertli formaya sıcak bakıyor.
Yeni sezon kadro planlamasını sürdüren Fenerbahçe, savunma rotasyonunu yerli bir isimle güçlendirmek için harekete geçti. Fotomaç'ın haberine göre sarı-lacivertliler, Corendon Alanyaspor forması giyen Ümit Akdağ'ın transferi için yürüttüğü görüşmelerde son aşamaya geldi.
Kadrosunda 24 yabancı futbolcu bulunan Fenerbahçe, TFF'nin 10+4 kuralı doğrultusunda yerli oyuncu havuzunu genişletmek istiyor. Yönetim, bu plan kapsamında stoper ve sol bek bölgelerinde görev yapabilen 22 yaşındaki savunmacıyı transfer listesinin üst sıralarına aldı.
SICAK BAKIYOR
Ümit Akdağ da kariyerine Fenerbahçe formasıyla devam etme seçeneğine olumlu yaklaşıyor. Oyuncunun transfere sıcak bakması görüşmeleri kolaylaştırsa da kulüplerin bonservis bedelinde ortak noktaya ulaşması gerekiyor.
ALANYASPOR 10 MİLYON EURO İSTİYOR
Corendon Alanyaspor, genç savunmacının bonservisi için 10 milyon euro talep ediyor. Ümit Akdağ'ın güncel piyasa değeri ise 6 milyon euro seviyesinde bulunuyor.
Fenerbahçe yönetimi, Alanyaspor'un istediği rakamı aşağı çekmek için pazarlıklarını sürdürüyor. Tarafların ödeme planı, bonuslar veya sonraki satış payı üzerine nasıl bir formül konuştuğuna dair bir bilgi bulunmuyor.
YERLİ OYUNCU PLANI DEVREDE
Fenerbahçe, yabancı oyuncu sayısının yüksekliği nedeniyle yeni transfer döneminde yerli futbolculara ağırlık vermeye başladı. Ümit Akdağ'ın yerli statüsünde forma giymesi ve savunmanın iki farklı bölgesinde görev yapabilmesi, sarı-lacivertli yönetimin kadro planlamasına önemli bir avantaj sunuyor.
Ana mevkisi sol stoper olan genç futbolcu, ihtiyaç halinde sol bekte de görev yapabiliyor. Fenerbahçe, transferi tamamlaması halinde savunma rotasyonuna hem genç hem de çok yönlü bir oyuncu eklemiş olacak.
CHELSEA ALTYAPISINDA FORMA GİYDİ
Romanya'da dünyaya gelen Ümit Akdağ, futbol kariyerinin ilk döneminde 2 yıl Chelsea altyapısında forma giydi. Genç savunmacı, 14 yaşında Alanyaspor altyapısına transfer oldu ve 2017 yılından bu yana Akdeniz ekibinin bünyesinde yer aldı.
Ümit, gelişimini sürdürmek amacıyla daha önce Toulouse ve Göztepe'ye kiralandı. Farklı takımlarda kazandığı deneyimin ardından Alanyaspor'a dönen genç oyuncu, profesyonel kariyerinde toplam 114 karşılaşmada görev yaptı.
GEÇEN SEZON 30 MAÇA ÇIKTI
Ümit Akdağ, geride kalan sezonda Süper Lig'de 30 karşılaşmada forma giydi. 22 yaşındaki savunmacı bu maçlarda 1 gol attı ve 2 asist yaptı.
Genç futbolcu, savunmadaki görevlerinin yanı sıra hücumdaki duran top katkısıyla da dikkat çekti. Ümit'in genç yaşı, yerli statüsü ve iki farklı mevkide oynayabilmesi Fenerbahçe'nin ilgisini artırdı.
ÜMİT AKDAĞ KİMDİR?
Ümit Akdağ, Romanya doğumlu Türk futbolcudur. Stoper ve sol bek bölgelerinde görev yapan 22 yaşındaki savunmacı, kariyerinin ilk döneminde Chelsea altyapısında 2 yıl forma giydi.
14 yaşında Alanyaspor altyapısına katılan Ümit, Toulouse ve Göztepe'de kiralık olarak oynadı. Profesyonel kariyerinde toplam 114 maça çıktı.