Fenerbahçe bir transferi daha bitirmeye yakın! Süper Lig'in yıldızı imza atabilir

Ümit Akdağ YERLİ OYUNCU PLANI DEVREDE Fenerbahçe, yabancı oyuncu sayısının yüksekliği nedeniyle yeni transfer döneminde yerli futbolculara ağırlık vermeye başladı. Ümit Akdağ'ın yerli statüsünde forma giymesi ve savunmanın iki farklı bölgesinde görev yapabilmesi, sarı-lacivertli yönetimin kadro planlamasına önemli bir avantaj sunuyor. Ana mevkisi sol stoper olan genç futbolcu, ihtiyaç halinde sol bekte de görev yapabiliyor. Fenerbahçe, transferi tamamlaması halinde savunma rotasyonuna hem genç hem de çok yönlü bir oyuncu eklemiş olacak.

Ümit Akdağ CHELSEA ALTYAPISINDA FORMA GİYDİ Romanya'da dünyaya gelen Ümit Akdağ, futbol kariyerinin ilk döneminde 2 yıl Chelsea altyapısında forma giydi. Genç savunmacı, 14 yaşında Alanyaspor altyapısına transfer oldu ve 2017 yılından bu yana Akdeniz ekibinin bünyesinde yer aldı. Ümit, gelişimini sürdürmek amacıyla daha önce Toulouse ve Göztepe'ye kiralandı. Farklı takımlarda kazandığı deneyimin ardından Alanyaspor'a dönen genç oyuncu, profesyonel kariyerinde toplam 114 karşılaşmada görev yaptı.