İtalyanlar duyurdu! Fenerbahçe Ismaïla Sarr transferini bitirmeye yakın
Fenerbahçe, Crystal Palace forması giyen Ismaïla Sarr ile sözleşme şartlarında anlaşmaya vardı. Tuttomercato’dan Marco Conterio’nun haberine göre sarı-lacivertliler, İngiliz kulübüyle kalan son pürüzleri çözmeye çalışıyor.
Fenerbahçe yönetimi, oyuncu cephesiyle el sıkışmasının ardından İngiliz kulübüyle görüşmelerini yoğunlaştırdı. Taraflar bonservis pazarlığında anlaşmaya yaklaşırken sarı-lacivertliler kalan son pürüzleri ortadan kaldırmaya çalışıyor.
SARR İLE ANLAŞMA SAĞLANDI
Fenerbahçe, Ismaïla Sarr'ın temsilcileriyle yürüttüğü görüşmelerde sözleşme şartları konusunda ortak noktaya ulaştı. Senegalli futbolcunun sarı-lacivertli formayı giymeye olumlu yaklaşması, transfer sürecinde Fenerbahçe'nin elini güçlendirdi.
CRYSTAL PALACE İLE SON PÜRÜZLER
Marco Conterio, Fenerbahçe ile Crystal Palace arasındaki görüşmelerde önemli mesafe kat edildiğini yazdı. Sarı-lacivertli yönetim, İngiliz ekibiyle masada kalan son ayrıntıları çözüme kavuşturarak transferi kısa süre içinde tamamlamayı hedefliyor.
RAFAEL LEÃO TEKLİFİ KABUL ETMEDİ
Aynı habere göre Fenerbahçe, Ismaïla Sarr'dan önce Milan forması giyen Rafael Leão için girişimde bulundu. Portekizli hücum oyuncusu, sarı-lacivertlilerin teklifini kabul etmedi.
Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe, kanat transferindeki ağırlığı Ismaïla Sarr dosyasına verdi. Yönetim, Premier Lig tecrübesine sahip Senegalli futbolcunun transferini sonuçlandırmak için Crystal Palace ile görüşmelerini hızlandırdı.
45 MAÇTA 21 GOL
Ismaïla Sarr, geçen sezon Crystal Palace formasıyla 45 resmî karşılaşmada görev yaptı. Senegalli hücum oyuncusu bu maçlarda 21 gol attı ve 1 asist yaptı.
Sarr böylece sezonu toplam 22 gole doğrudan katkıyla tamamladı. Hızı, bire birdeki etkinliği ve ceza sahasına yaptığı koşularla öne çıkan futbolcu, kanatların yanı sıra hücum hattının farklı bölgelerinde de görev yapabiliyor.
PİYASA DEĞERİ 45 MİLYON EURO
Ismaïla Sarr'ın güncel piyasa değeri 45 milyon euro seviyesinde bulunuyor. Crystal Palace ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun uzun kontratı, İngiliz kulübünün bonservis görüşmelerindeki pazarlık gücünü artırıyor.