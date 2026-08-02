İtalyanlar duyurdu! Fenerbahçe Ismaïla Sarr transferini bitirmeye yakın

Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe, kanat transferindeki ağırlığı Ismaïla Sarr dosyasına verdi. Yönetim, Premier Lig tecrübesine sahip Senegalli futbolcunun transferini sonuçlandırmak için Crystal Palace ile görüşmelerini hızlandırdı.

Aynı habere göre Fenerbahçe, Ismaïla Sarr'dan önce Milan forması giyen Rafael Leão için girişimde bulundu. Portekizli hücum oyuncusu, sarı-lacivertlilerin teklifini kabul etmedi.

Ismaïla Sarr

45 MAÇTA 21 GOL

Ismaïla Sarr, geçen sezon Crystal Palace formasıyla 45 resmî karşılaşmada görev yaptı. Senegalli hücum oyuncusu bu maçlarda 21 gol attı ve 1 asist yaptı.

Sarr böylece sezonu toplam 22 gole doğrudan katkıyla tamamladı. Hızı, bire birdeki etkinliği ve ceza sahasına yaptığı koşularla öne çıkan futbolcu, kanatların yanı sıra hücum hattının farklı bölgelerinde de görev yapabiliyor.