Fenerbahçe'nin toplam borcu 27,9 milyar TL olarak açıklandı!
Fenerbahçe Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, Divan Kurulu'nda yaptığı sunumda kulübün toplam yükümlülüğünün 27 milyar 961 milyon TL'ye ulaştığını açıkladı. Vodina, kısa vadeli yükümlülüklerin dönen varlıkları 11 milyar TL'nin üzerinde aştığını belirterek finansal sürdürülebilirlik konusunda dikkatli olunması gerektiğini söyledi.
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda kulübün mali tablosuna ilişkin önemli veriler paylaşıldı.
Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, 31 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla kulübün konsolide mali durumunu açıklayarak toplam yükümlülüğün 27 milyar 961 milyon TL olduğunu duyurdu.
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 17,1 MİLYAR TL
Vodina'nın verdiği bilgilere göre Fenerbahçe'nin kısa vadeli yükümlülükleri 17 milyar 195 milyon TL, uzun vadeli yükümlülükleri ise 10 milyar 766 milyon TL seviyesinde bulunuyor. Dönen varlıkların 6 milyar 110 milyon TL olduğunu belirten Vodina, kısa vadeli yükümlülüklerin bu tutarı 11 milyar 85 milyon TL aştığını ifade etti.
Bu tablonun kulübün finansal sürdürülebilirliği açısından yakından takip edilmesi gereken bir unsur olduğunu vurgulayan Vodina, mevcut dönemde finansal borç bulunmadığını söyledi. Ticari borçların 9 milyar 924 milyon TL, ertelenmiş gelirlerin ise 7 milyar 36 milyon TL olduğunu aktardı.
Vodina ayrıca 27 milyar 961 milyon TL'lik toplam yükümlülüğün yaklaşık 526 milyon euroya karşılık geldiğini ve bu tutarın içerisinde önceki başkan Ali Koç'un kulübe sağladığı katkının da yer aldığını belirtti.
GELECEK GELİRLER ÖNCEDEN TAHSİL EDİLDİ
Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, bilanço dışında takip edilen yükümlülüklerin de bulunduğunu ve bunların toplamının 15 milyar 260 milyon TL olduğunu açıkladı.
Vodina, gelecek yıllara ait isim hakkı, reklam, sponsorluk, kombine, loca, Passolig ve iki futbolcunun transfer gelirlerinden oluşan toplam 4 milyar 846 milyon TL'nin Ekim 2025 ile Mayıs 2026 dönemlerinde erken tahsil edildiğini söyledi. Bu kapsamda 2026/27 sezonuna ait 3 milyar 818 milyon TL, 2027/28 sezonuna ait 734 milyon TL ile 2028/29, 2029/30 ve 2030/31 sezonlarının her biri için 98 milyon TL'lik gelirin peşin kullanıldığı ifade edildi. Vodina, bu nedenle kulübün önümüzdeki sezonlarda söz konusu nakit akışından mahrum kalacağını belirtirken, iki futbolcunun transfer alacaklarının kırdırılması nedeniyle de dönemin döviz kurlarıyla yaklaşık 122 milyon TL gelir kaybı yaşandığını açıkladı.
Açıklanan mali tabloda Fenerbahçe'nin gelirlerinin 22 milyar 566 milyon TL, giderlerinin ise 30 milyar 141 milyon TL olduğu bildirildi. Gelir-gider farkı eksi 7 milyar 575 milyon TL olarak gerçekleşirken, finansman giderlerinin 1 milyar 258 milyon TL, net parasal pozisyon kazancının ise 8 milyar 924 milyon TL olduğu aktarıldı. Böylece kulüp, söz konusu dönemi 229 milyon TL dönem kârıyla tamamladı. Vodina ayrıca bir önceki döneme göre gelirlerin 5 milyar 116 milyon TL, giderlerin ise 11 milyar 941 milyon TL arttığını ifade etti.