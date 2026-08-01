Fenerbahçe'nin toplam borcu 27,9 milyar TL olarak açıklandı!

Fenerbahçe'nin gelir gider tablosu

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 17,1 MİLYAR TL

Vodina'nın verdiği bilgilere göre Fenerbahçe'nin kısa vadeli yükümlülükleri 17 milyar 195 milyon TL, uzun vadeli yükümlülükleri ise 10 milyar 766 milyon TL seviyesinde bulunuyor. Dönen varlıkların 6 milyar 110 milyon TL olduğunu belirten Vodina, kısa vadeli yükümlülüklerin bu tutarı 11 milyar 85 milyon TL aştığını ifade etti.

Bu tablonun kulübün finansal sürdürülebilirliği açısından yakından takip edilmesi gereken bir unsur olduğunu vurgulayan Vodina, mevcut dönemde finansal borç bulunmadığını söyledi. Ticari borçların 9 milyar 924 milyon TL, ertelenmiş gelirlerin ise 7 milyar 36 milyon TL olduğunu aktardı.

Vodina ayrıca 27 milyar 961 milyon TL'lik toplam yükümlülüğün yaklaşık 526 milyon euroya karşılık geldiğini ve bu tutarın içerisinde önceki başkan Ali Koç'un kulübe sağladığı katkının da yer aldığını belirtti.