Mert Hakan Yandaş'ın cezasında indirime gidildi! 6 aya düştü
Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'a bahis eylemi nedeniyle verilen 12 ay hak mahrumiyeti cezasını kaldırarak cezayı 6 aya indirdi. Karar, yapılan itirazın ardından alındı.
Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş hakkında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen 12 ay hak mahrumiyeti cezası, Tahkim Kurulu'nun değerlendirmesi sonucunda değiştirildi.
Kurul, futbolcunun yaptığı itirazı inceleyerek daha önce verilen kararı kaldırdı ve yeni bir ceza hükmetti.
TAHKİM KURULU İTİRAZI DEĞERLENDİRDİ
Tahkim Kurulu'nun açıklamasına göre, Mert Hakan Yandaş'ın PFDK'nın 30 Nisan 2026 tarihli kararıyla bahis eylemi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57/2. maddesi kapsamında aldığı 12 ay hak mahrumiyeti cezasına yaptığı itiraz görüşüldü.
Yapılan müzakerelerin ardından kurul, ilk derece disiplin kurulunun verdiği 12 aylık cezanın kaldırılmasına oy birliğiyle karar verdi.
CEZA 6 AYA DÜŞÜRÜLDÜ
Kurul, aynı dosya kapsamında Mert Hakan Yandaş'ın bahis eylemi nedeniyle yine Futbol Disiplin Talimatı'nın 57/2. maddesi uyarınca bu kez takdiren 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına oy çokluğuyla hükmetti.
Böylece futbolcuya verilen hak mahrumiyeti cezası yarı yarıya indirilmiş oldu. Tahkim Kurulu'nun kararıyla birlikte dosyaya ilişkin itiraz süreci de tamamlanırken, Mert Hakan Yandaş'ın cezası 6 ay olarak kesinleşti.