Mert Hakan Yandaş'ın cezasında indirime gidildi! 6 aya düştü

Kurul, futbolcunun yaptığı itirazı inceleyerek daha önce verilen kararı kaldırdı ve yeni bir ceza hükmetti.

Tahkim Kurulu'nun açıklamasına göre, Mert Hakan Yandaş'ın PFDK'nın 30 Nisan 2026 tarihli kararıyla bahis eylemi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57/2. maddesi kapsamında aldığı 12 ay hak mahrumiyeti cezasına yaptığı itiraz görüşüldü.

Mert Hakan Yandaş

CEZA 6 AYA DÜŞÜRÜLDÜ

Kurul, aynı dosya kapsamında Mert Hakan Yandaş'ın bahis eylemi nedeniyle yine Futbol Disiplin Talimatı'nın 57/2. maddesi uyarınca bu kez takdiren 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına oy çokluğuyla hükmetti.

Böylece futbolcuya verilen hak mahrumiyeti cezası yarı yarıya indirilmiş oldu. Tahkim Kurulu'nun kararıyla birlikte dosyaya ilişkin itiraz süreci de tamamlanırken, Mert Hakan Yandaş'ın cezası 6 ay olarak kesinleşti.

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