Fenerbahçe'den sezonun bombası! Transferde Hakan Çalhanoğlu sürprizi
Yerli oyuncu rotasyonunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu’nu transfer listesine aldı. Calciomercato’nun haberine göre milli futbolcu sarı-lacivertli formaya sıcak bakarken Inter, 25 milyon Euro bonservis istiyor.
Trendyol Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk hedefiyle hazırlanan Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yabancı oyuncu kuralının ardından yerli rotasyonunu güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, orta saha için Hakan Çalhanoğlu'nu gündemine aldı. Calciomercato'nun haberine göre Fenerbahçe, Inter forması giyen milli futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçti.
İSMAİL KARTAL HAKAN'I İSTİYOR
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, orta saha bölgesine üst düzey bir takviye istiyor. Sarı-lacivertli yönetim, tecrübeli teknik adamın hazırladığı liste doğrultusunda çalışmalarını yürütüyor. Hakan Çalhanoğlu'nun yerli statüsünde forma giymesi, oyun kurma becerisi ve duran toplardaki etkinliği transfer planında önemli yer tutuyor. Fenerbahçe, milli futbolcuyla hem orta saha kalitesini hem de yerli oyuncu alternatiflerini artırmayı hedefliyor.
HAKAN ÇALHANOĞLU FENERBAHÇE'YE SICAK BAKIYOR
İtalyanlar, Hakan Çalhanoğlu'nun Fenerbahçe'ye transfer olmaya sıcak baktığını yazdı. 32 yaşındaki futbolcunun Türkiye'de forma giyme ihtimaline olumlu yaklaşması, sarı-lacivertli yönetimin elini güçlendiriyor. Sarı-lacivertli ekibin oyuncu cephesiyle anlaşma sağlaması halinde Inter ile bonservis pazarlığı başlayacak.
INTER 25 MİLYON EURO İSTİYOR
Inter, Hakan Çalhanoğlu için yaklaşık 25 milyon Euro bonservis talep ediyor. İtalyan ekibi, tecrübeli orta saha oyuncusunu düşük bir bedelle bırakmak istemiyor. Fenerbahçe'nin Inter'in talebini düşürmek için görüşmelerde farklı ödeme planları ve bonus seçenekleri üzerinde durması gündeme gelebilir. Sarı-lacivertlilerin henüz İtalyan kulübüne resmî teklif sunduğuna dair bir bilgi bulunmuyor.
ORTA SAHAYA LİDER TAKVİYESİ
Hakan Çalhanoğlu, orta sahanın merkezinde ve ön libero bölgesinde görev yapabiliyor. Milli futbolcu; oyun kurma becerisi, uzun pasları, duran top kalitesi ve uzaktan şutlarıyla öne çıkıyor. Fenerbahçe, Hakan transferiyle orta sahada oyunun temposunu yönetecek tecrübeli bir lider kazanmayı planlıyor. İsmail Kartal'ın oyun planında milli futbolcunun pas kalitesi ve hücum başlangıçlarındaki rolü önemli yer tutabilir.
GEÇEN SEZON 19 GOLE KATKI
Hakan Çalhanoğlu, geçtiğimiz sezon Inter formasıyla 30 resmî karşılaşmaya çıktı. Milli futbolcu, bu maçlarda 12 gol attı ve 7 asist yaptı. Hakan, sezonu toplam 19 gole doğrudan katkıyla tamamladı. Tecrübeli orta saha, skor üretiminin yanı sıra Inter'in oyun kurulumunda da önemli görev üstlendi.