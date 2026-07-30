Hakan Çalhanoğlu

INTER 25 MİLYON EURO İSTİYOR

Inter, Hakan Çalhanoğlu için yaklaşık 25 milyon Euro bonservis talep ediyor. İtalyan ekibi, tecrübeli orta saha oyuncusunu düşük bir bedelle bırakmak istemiyor. Fenerbahçe'nin Inter'in talebini düşürmek için görüşmelerde farklı ödeme planları ve bonus seçenekleri üzerinde durması gündeme gelebilir. Sarı-lacivertlilerin henüz İtalyan kulübüne resmî teklif sunduğuna dair bir bilgi bulunmuyor.