Fenerbahçe'nin Faslı yıldızı Amrabat'a Real Betis talip!

Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat'ın geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi. İddiaya göre İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis, Faslı orta sahayı yeniden kadrosuna katmak için harekete geçti. Teknik direktör Manuel Pellegrini de Amrabat'ı transfer listesinin ilk sırasına yazdı. İspanyol ekibi, transfer görüşmelerinin başlaması için Fenerbahçe'nin bonservis beklentisini düşürmesini ve Sofyan Amrabat'ın maaşında indirime gitmesini istiyor. PELLEGRINI'NİN BİR NUMARALI HEDEFİ Real Betis Teknik Direktörü Manuel Pellegrini, orta saha rotasyonunu Sofyan Amrabat ile güçlendirmek istiyor. Tecrübeli teknik adam, daha önce Betis forması giyen Faslı futbolcuyu yakından tanıyor. Pellegrini, Amrabat'ın fizik gücü, mücadeleci oyunu ve orta sahadaki savunma katkısından yeniden yararlanmayı planlıyor. Real Betis yönetimi de teknik direktörün talebi doğrultusunda transfer şartları üzerinde çalışıyor.

Sofyan Amrabat BETIS İKİ İNDİRİM BEKLİYOR Real Betis, Sofyan Amrabat transferini mevcut mali şartlarla tamamlamak istemiyor. İspanyol kulübü, Fenerbahçe'nin oyuncu için istediği bonservis bedelini düşürmesini bekliyor. Betis ayrıca Amrabat'ın Fenerbahçe'de kazandığı ücretin altında bir maaşı kabul etmesini istiyor. Bonservis ve maaş şartları, transferin önündeki iki temel engeli oluşturuyor.