Fenerbahçe'nin Faslı yıldızı Amrabat'a Real Betis talip!
Fenerbahçe’de Sofyan Amrabat için Real Betis iddiası gündeme geldi. İddiaya göre teknik direktör Manuel Pellegrini, Faslı orta sahayı transfer listesinin ilk sırasına yazdı. İspanyol ekibi, bonservis ve maaş konusunda indirim bekliyor.
Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat'ın geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi.
İddiaya göre İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis, Faslı orta sahayı yeniden kadrosuna katmak için harekete geçti. Teknik direktör Manuel Pellegrini de Amrabat'ı transfer listesinin ilk sırasına yazdı.
İspanyol ekibi, transfer görüşmelerinin başlaması için Fenerbahçe'nin bonservis beklentisini düşürmesini ve Sofyan Amrabat'ın maaşında indirime gitmesini istiyor.
PELLEGRINI'NİN BİR NUMARALI HEDEFİ
Real Betis Teknik Direktörü Manuel Pellegrini, orta saha rotasyonunu Sofyan Amrabat ile güçlendirmek istiyor. Tecrübeli teknik adam, daha önce Betis forması giyen Faslı futbolcuyu yakından tanıyor. Pellegrini, Amrabat'ın fizik gücü, mücadeleci oyunu ve orta sahadaki savunma katkısından yeniden yararlanmayı planlıyor. Real Betis yönetimi de teknik direktörün talebi doğrultusunda transfer şartları üzerinde çalışıyor.
BETIS İKİ İNDİRİM BEKLİYOR
Real Betis, Sofyan Amrabat transferini mevcut mali şartlarla tamamlamak istemiyor. İspanyol kulübü, Fenerbahçe'nin oyuncu için istediği bonservis bedelini düşürmesini bekliyor. Betis ayrıca Amrabat'ın Fenerbahçe'de kazandığı ücretin altında bir maaşı kabul etmesini istiyor. Bonservis ve maaş şartları, transferin önündeki iki temel engeli oluşturuyor.
FENERBAHÇE'NİN KARARI BEKLENİYOR
Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ın ayrılığı için henüz kesin bir karar vermedi. Sarı-lacivertli yönetim, Real Betis'in hazırlayacağı teklif ile teknik heyetin kadro planını birlikte ele alacak.
Sarı-lacivertli ekibin bonservis beklentisinde geri adım atmaması halinde İspanyol ekibinin transferi tamamlaması zorlaşacak. Tarafların anlaşması için hem kulüp hem de oyuncu cephesinde mali şartların değişmesi gerekiyor.
DAHA ÖNCE BETIS FORMASI GİYDİ
Sofyan Amrabat, geçen sezonun yaz transfer döneminde kiralık olarak Real Betis'e katıldı. Faslı orta saha, İspanyol ekibinde 23 karşılaşmaya çıktı.
Amrabat, bu maçlarda 1 kez rakip fileleri havalandırdı. Tecrübeli futbolcunun Betis kadrosunu ve Pellegrini'nin oyun sistemini tanıması, olası transfer sürecinde İspanyol ekibine avantaj sağlıyor.