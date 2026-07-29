Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Sturm Graz kimdir?

Fenerbahçe, Sturm Graz ile eşleşti

STURM GRAZ'IN ÖNE ÇIKAN FUTBOLCULARI

OTAR KITEISHVILI

Sturm Graz'ın hücumdaki en yaratıcı isimlerinden biri olan Gürcü futbolcu, orta saha ile hücum hattı arasındaki bağlantıyı sağlıyor. Duran topları kullanan Kiteishvili, ceza sahası çevresindeki teknik kapasitesi ve son paslarıyla dikkat çekiyor.

JON GORENC STANKOVIĆ

Takımın kaptanı ve orta sahadaki lideri olan Sloven futbolcu, fiziksel mücadelelerde önemli bir rol üstleniyor. Savunmanın önünde görev yapan Stanković, hava topları ve duran top organizasyonlarındaki etkinliğiyle de öne çıkıyor. Hearts karşısındaki ilk maçın açılış golünü kafa vuruşuyla kaydetti.

JEYLAND MITCHELL

Kosta Rikalı savunmacı, fiziksel gücü ve atletizmiyle Sturm Graz savunmasının önemli parçalarından biri. Uzun taç atışlarıyla hücum silahına dönüşebilen Mitchell, Hearts karşısında bir gol attı ve bir golün de hazırlayıcısı oldu.

SIMON SEIDL

Orta sahanın farklı bölgelerinde oynayabilen Avusturyalı futbolcu, Sturm Graz'ın tempolu oyununa hareketlilik katıyor. Hearts deplasmanında takımını öne geçiren golü kaydeden Seidl, sezonun başlangıcında formda bir görüntü verdi.

SEEDY JATTA

Norveçli santrfor, hızı ve savunma arkasına yaptığı koşularla tehlike oluşturuyor. Hearts karşısında gol bulamamasına rağmen girdiği pozisyonlar ve hareketliliğiyle rakip savunmayı zorladı.

DANIIL KHUDYAKOV

Sturm Graz'ın kalesini Rus file bekçisi Daniil Khudyakov koruyor. Genç kaleci, Hearts eşleşmesindeki iki karşılaşmayı da gol yemeden tamamladı. Khudyakov, özellikle ilk maçta yaptığı kritik kurtarışla takımının üstünlüğünü korumasını sağladı.

GENÇ OYUNCULARA ŞANS VERİYORLAR

Sturm Graz'ın kadro yapılanmasında genç oyuncular önemli bir yer tutuyor.

Hearts karşısındaki ilk maçta 17 yaşındaki Luca Weinhandl ile 19 yaşındaki Jacob Hödl ilk 11'de görev yaptı. İki genç oyuncunun hazırladığı pozisyon sonucunda Weinhandl, takımının üçüncü golünü kaydetti.

Kulüp, genç futbolcuları geliştirerek vitrine çıkarmayı ve transfer geliri elde etmeyi merkezine alan bir yapılanmaya sahip. Bu nedenle kadroda tecrübeli oyuncularla genç ve atletik isimler birlikte kullanılıyor.