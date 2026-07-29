Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Sturm Graz kimdir?
Fenerbahçe, Górnik Zabrze engelini aştı. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile karşılaşacak. Hearts’ı iki maç sonunda toplam 6-0’lık skorla saf dışı bırakan siyah-beyazlı ekip; fizik gücü, duran top organizasyonları ve takım oyunuyla dikkat çekiyor. Peki Sturm Graz nasıl oynuyor, kadrosunda hangi futbolcular bulunuyor ve güçlü yönleri neler? İşte Fenerbahçe’nin rakibi Sturm Graz hakkında tüm detaylar…
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalmayı hedefleyen Fenerbahçe'nin Avrupa yol haritası belli oldu. Sarı-lacivertliler, ilk maçta 1-0 mağlup ettiği Górnik Zabrze'yi saf dışı bırakması sonrası 3. eleme turunda Sturm Graz ile eşleşti.
STURM GRAZ KİMDİR?
Tam adı Sportklub Sturm Graz olan Avusturya temsilcisi, 1 Mayıs 1909 tarihinde Graz kentinde kuruldu. Siyah-beyaz renklere sahip olan kulüp, Avusturya futbolunun en köklü ve başarılı takımları arasında yer alıyor.
Sturm Graz, özellikle son yıllarda Red Bull Salzburg'un Avusturya futbolundaki üstünlüğüne son veren yapılanmasıyla öne çıktı. Kulübün müzesinde 5 Avusturya Bundesliga şampiyonluğu ve 7 Avusturya Kupası bulunuyor.
Siyah-beyazlılar; 1997-1998, 1998-1999, 2010-2011, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarında lig şampiyonluğuna ulaştı. Sturm Graz ayrıca 2008 yılında UEFA Intertoto Kupası'nı kazandı.
SALZBURG HÂKİMİYETİNE SON VERDİ
Sturm Graz, Avusturya futbolunda son dönemin en dikkat çekici çıkışlarından birini gerçekleştirdi. Siyah-beyazlılar, 2023-2024 sezonunda Red Bull Salzburg'un üst üste 10 şampiyonluktan oluşan serisine son verdi.
Graz temsilcisi, bir sonraki sezon da zirvedeki yerini koruyarak üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaştı. Ancak 2025-2026 sezonunda şampiyonluğu LASK'a kaptırdı. Sturm Graz, ligi LASK'ın 2 puan gerisinde ikinci sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi elemelerine katılma hakkı elde etti.
HEARTS'I İKİ MAÇTA 6-0'LA ELEDİ
Sturm Graz, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda İskoçya temsilcisi Heart of Midlothian ile karşılaştı.
Avusturya'da oynanan ilk maçta rakibini 4-0 mağlup eden Sturm Graz'ın gollerini Jon Gorenc Stanković, Jeyland Mitchell, Luca Weinhandl ve Jürgen Heil kaydetti.
Siyah-beyazlılar, Edinburgh'daki rövanşı da Simon Seidl ve Emran Soglo'nun golleriyle 2-0 kazandı. Böylece rakibini toplamda 6-0 mağlup eden Avusturya ekibi, Fenerbahçe-Górnik Zabrze eşleşmesinin galibini beklemeye başladı.
Sturm Graz, 2026-2027 sezonunda oynadığı ilk üç resmî karşılaşmanın tamamını kazandı. Bu maçlarda 9 gol atan Graz temsilcisi, kalesinde henüz gol görmedi.
TEKNİK DİREKTÖRÜ FABIO INGOLITSCH
Sturm Graz'ın teknik direktörlüğünü 34 yaşındaki Avusturyalı çalıştırıcı Fabio Ingolitsch yapıyor.
Aralık 2025'te göreve getirilen Ingolitsch, Sturm Graz'dan önce SCR Altach, FC Zürich U21 ve FC Liefering takımlarında görev yaptı. Genç teknik adam, enerjik, fiziksel mücadeleden kaçınmayan ve kolektif hareket eden bir takım oluşturmayı hedefliyor.
Ingolitsch yönetimindeki Sturm Graz, 2025-2026 sezonunun son bölümünde çıktığı ilk 15 lig maçının yalnızca birini kaybetti.
EN GÜÇLÜ SİLAHI DURAN TOPLAR
Sturm Graz'ın en fazla dikkat edilmesi gereken yönlerinin başında duran top organizasyonları geliyor.
Jeyland Mitchell'ın uzun taç atışları doğrudan ceza sahasına gönderiliyor. Jon Gorenc Stanković, Jeyland Mitchell ve Albert Vallci gibi hava toplarında etkili oyuncular, korner ve serbest vuruşlarda rakip kalede önemli bir tehdit oluşturuyor.
Hearts karşısındaki ilk maçta Stanković uzun taç atışının ardından, Mitchell ise korner organizasyonu sonucunda kafa golü attı. Fenerbahçe'nin muhtemel eşleşmede ceza sahası savunmasına ve ikinci toplara özel önem vermesi gerekecek.
ÖN ALAN BASKISINA DİKKAT
Avusturya temsilcisi, hücum hattındaki iki oyuncusuyla rakibin stoperlerine baskı uyguluyor. Orta saha hattı da öne çıkarak rakibin merkezden pasla çıkmasını engellemeye çalışıyor.
Sturm Graz, topu kazandığında kanatlara açılmak yerine öncelikle dikine pası düşünüyor. Bu nedenle orta sahada yapılabilecek top kayıpları, Fenerbahçe açısından ciddi bir tehlikeye dönüşebilir.
Özellikle ilk maçın kontrollü oynanması ve Sturm Graz'ın geçiş hücumlarında kullanabileceği boş alanların sınırlandırılması, eşleşmenin belirleyici unsurlarından biri olabilir.
STURM GRAZ'IN ÖNE ÇIKAN FUTBOLCULARI
OTAR KITEISHVILI
Sturm Graz'ın hücumdaki en yaratıcı isimlerinden biri olan Gürcü futbolcu, orta saha ile hücum hattı arasındaki bağlantıyı sağlıyor. Duran topları kullanan Kiteishvili, ceza sahası çevresindeki teknik kapasitesi ve son paslarıyla dikkat çekiyor.
JON GORENC STANKOVIĆ
Takımın kaptanı ve orta sahadaki lideri olan Sloven futbolcu, fiziksel mücadelelerde önemli bir rol üstleniyor. Savunmanın önünde görev yapan Stanković, hava topları ve duran top organizasyonlarındaki etkinliğiyle de öne çıkıyor. Hearts karşısındaki ilk maçın açılış golünü kafa vuruşuyla kaydetti.
JEYLAND MITCHELL
Kosta Rikalı savunmacı, fiziksel gücü ve atletizmiyle Sturm Graz savunmasının önemli parçalarından biri. Uzun taç atışlarıyla hücum silahına dönüşebilen Mitchell, Hearts karşısında bir gol attı ve bir golün de hazırlayıcısı oldu.
SIMON SEIDL
Orta sahanın farklı bölgelerinde oynayabilen Avusturyalı futbolcu, Sturm Graz'ın tempolu oyununa hareketlilik katıyor. Hearts deplasmanında takımını öne geçiren golü kaydeden Seidl, sezonun başlangıcında formda bir görüntü verdi.
SEEDY JATTA
Norveçli santrfor, hızı ve savunma arkasına yaptığı koşularla tehlike oluşturuyor. Hearts karşısında gol bulamamasına rağmen girdiği pozisyonlar ve hareketliliğiyle rakip savunmayı zorladı.
DANIIL KHUDYAKOV
Sturm Graz'ın kalesini Rus file bekçisi Daniil Khudyakov koruyor. Genç kaleci, Hearts eşleşmesindeki iki karşılaşmayı da gol yemeden tamamladı. Khudyakov, özellikle ilk maçta yaptığı kritik kurtarışla takımının üstünlüğünü korumasını sağladı.
GENÇ OYUNCULARA ŞANS VERİYORLAR
Sturm Graz'ın kadro yapılanmasında genç oyuncular önemli bir yer tutuyor.
Hearts karşısındaki ilk maçta 17 yaşındaki Luca Weinhandl ile 19 yaşındaki Jacob Hödl ilk 11'de görev yaptı. İki genç oyuncunun hazırladığı pozisyon sonucunda Weinhandl, takımının üçüncü golünü kaydetti.
Kulüp, genç futbolcuları geliştirerek vitrine çıkarmayı ve transfer geliri elde etmeyi merkezine alan bir yapılanmaya sahip. Bu nedenle kadroda tecrübeli oyuncularla genç ve atletik isimler birlikte kullanılıyor.
KADRO DEĞERİ NE KADAR?
Sturm Graz'ın 2026-2027 sezonu kadrosunun toplam piyasa değeri yaklaşık 57,13 milyon euro olarak gösteriliyor.
Avusturya temsilcisinin kadrosunda Otar Kiteishvili, Jon Gorenc Stanković, Jeyland Mitchell, Seedy Jatta, Szymon Włodarczyk, Simon Seidl, Gizo Mamageishvili ve Nelson Weiper gibi isimler bulunuyor.
AVRUPA KUPALARINDA DENEYİMLİLER
Sturm Graz, Avrupa kupalarında düzenli olarak boy gösteren bir takım konumunda.
Avusturya temsilcisi; 1998-1999, 1999-2000 ve 2000-2001 sezonlarında Şampiyonlar Ligi grup aşamasında mücadele etti. Siyah-beyazlılar, 2000-2001 sezonunda yer aldığı Şampiyonlar Ligi grubunu lider tamamlayarak önemli bir başarıya imza attı.
Sturm Graz ayrıca:
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2024-2025 sezonunda Şampiyonlar Ligi lig aşamasında yer aldı.
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Girona ve RB Leipzig'i 1-0 mağlup etti.
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2025-2026 sezonunda UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında mücadele etti.
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2023-2024 sezonunda UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükseldi.
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1983-1984 sezonunda UEFA Kupası'nda çeyrek final oynadı.
FENERBAHÇE İLE DAHA ÖNCE KARŞILAŞTI
Fenerbahçe ile Sturm Graz, daha önce 2017-2018 sezonunda UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda karşılaştı.
Avusturya'da oynanan ilk maçı Fenerbahçe 2-1 kazandı. İstanbul'daki rövanş ise 1-1 sona erdi. Sarı-lacivertliler, rakibine toplamda 3-2 üstünlük sağlayarak play-off turuna yükseldi.
Sturm Graz ayrıca 2000-2001 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile aynı grupta yer aldı. Avusturya temsilcisi, Graz'daki karşılaşmayı 3-0 kazanırken İstanbul'daki mücadele 2-2 beraberlikle tamamlandı.
MAÇLARINI GRAZ-LIEBENAU'DA OYNUYOR
Sturm Graz, iç saha karşılaşmalarını Graz kentinin Liebenau bölgesinde bulunan stadyumda oynuyor.
1997 yılında açılan ve sponsorluk anlaşması nedeniyle Merkur Arena adıyla da bilinen stadyumun lig maçlarındaki kapasitesi 16 bin 364. Sturm Graz, stadyumu şehrin diğer takımı Grazer AK ile paylaşıyor.