Bu pozisyon için kadroda Mert Müldür'ündışında Mimovic bulunuyor. Ancak Kartal'ın Semedo'nun ayrılığı durumunda U23 kontenjanınauygun bir oyuncu isteyebileceği ifade ediliyor. Fenerbahçe'de Semedo'nun satışı krizi bir noktaya kadar çözecek ama yüzde yüz ortadankaldırmayacak. 9 numara takviyesi için ya U23 kontenjanında boşluk açılacak ya da 2003öncesi doğumlu birisimle daha mecburenyollar ayrılacak. Talisca ve Oosterwolde şu anda en güçlü adaylar olarak gözüküyor.

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