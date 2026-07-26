Krize Semedo çözümü: 10+4 kuralında büyük sorun yaşayan Fenerbahçe’de sürpriz bir ayrılık gündemde
Elindeki 2003 öncesi doğumlu 11 futbolcudan en az 1’ini göndermek zorunda olan sarı-lacivertlilerde Nelson Semedo’nun satışı ciddi şekilde gündemde. Suudi Arabistan’dan talipleri olan Portekizli yıldız satılırsa U23 kontenjanından sağ bek transferi gündeme gelebilir.
10+4 kuralı nedeniyle büyük bir kriz yaşayan Fenerbahçeçıkış yolu arıyor. Elinde bulunan 2003 öncesidoğumlu 11 futbolcudanminimum 1'iyle yollarıayırmak zorunda olan sarı-lacivertlilerde Fred'in satılma fikri İsmail Kartaltarafından veto edilmişti.
Yeni formüller üzerinde kafa yoran yönetimin şu anda Nelson Semedo'nungönderilmesini ciddi şekilde gündemine aldığı belirtiliyor. Gornik maçındaki performansıyla büyük alkış alan Portekizli yıldızın Suudi Arabistankulübü Al Shabab'tanteklif aldığı öğrenildi. Eğer Semedo satılırsa sağ bek rotasyonunun nasıl olacağı da henüz netleşmedi.
Bu pozisyon için kadroda Mert Müldür'ündışında Mimovic bulunuyor. Ancak Kartal'ın Semedo'nun ayrılığı durumunda U23 kontenjanınauygun bir oyuncu isteyebileceği ifade ediliyor. Fenerbahçe'de Semedo'nun satışı krizi bir noktaya kadar çözecek ama yüzde yüz ortadankaldırmayacak. 9 numara takviyesi için ya U23 kontenjanında boşluk açılacak ya da 2003öncesi doğumlu birisimle daha mecburenyollar ayrılacak. Talisca ve Oosterwolde şu anda en güçlü adaylar olarak gözüküyor.