Fenerbahçe'de gündem Dani Carvajal! Sağlık raporu istendi
Sağ bek rotasyonunda değişikliğe hazırlanan Fenerbahçe’ye Real Madrid’den ayrılan Dani Carvajal’ın önerildiği iddia edildi. Sarı-lacivertli yönetim, 34 yaşındaki yıldızın maaş beklentisi ve sağlık durumunu değerlendirmeye aldı.
Yeni sezon kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye Real Madrid'den ayrılan Dani Carvajal'ın önerildiği iddia edildi. Sarı-lacivertli yönetim, 34 yaşındaki sağ bekin mali talepleri ve sağlık durumunu değerlendirme kararı aldı. Sağ bek rotasyonunda değişikliğe gitmeyi planlayan Fenerbahçe, Nelson Semedo ile yolların ayrılması ihtimaline karşı alternatif oyuncular üzerinde çalışıyor. Bu doğrultuda sarı-lacivertlilerin gündemine, Real Madrid'de kazandığı kupalarla İspanyol kulübünün efsaneleri arasına giren Dani Carvajal geldi.
CARVAJAL FENERBAHÇE'YE ÖNERİLDİ
Real Madrid ile sözleşmesi sona eren ve bonservisini eline alan Dani Carvajal'ın Fenerbahçe'ye önerildiği öne sürüldü. Sarı-lacivertli yönetimin, oyuncunun temsilcileriyle yapılacak ilk görüşmede sözleşme taleplerini ve yıllık maaş beklentisini öğrenmeyi planladığı belirtildi. Görüşmelerin ardından transferin mali ve sportif açıdan uygun olup olmadığına karar verilecek.
MASADA 1+1 YILLIK SÖZLEŞME VAR
Fenerbahçe'nin Dani Carvajal için ilk etapta bir yılı opsiyonlu olmak üzere 1+1 yıllık sözleşme önermeyi düşündüğü ifade edildi. 34 yaşındaki futbolcunun yaşı ve yakın geçmişindeki ciddi sakatlıklar nedeniyle uzun süreli bir kontratın tercih edilmediği kaydedildi. Sözleşmenin ikinci sezonuna ilişkin opsiyonun, oyuncunun maç sayısı ve fiziksel durumu gibi performans kriterlerine bağlanabileceği değerlendiriliyor.
İSMAİL KARTAL'DAN ONAY
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın Dani Carvajal ismine olumlu yaklaştığı belirtildi. Tecrübeli çalıştırıcının, İspanyol futbolcunun üst düzey deneyimi, liderlik özellikleri ve hücuma verdiği katkı nedeniyle transfere onay verdiği öne sürüldü. Yönetimin ise teknik heyetin görüşünün ardından Carvajal'ın sağlık durumu ve mali şartlarına odaklandığı kaydedildi.
SAĞLIK RAPORLARI İSTENECEK
Fenerbahçe yönetiminin transferdeki en önemli değerlendirme başlığını Dani Carvajal'ın sağlık durumu oluşturuyor. İspanyol sağ bek, 6 Ekim 2024'te oynanan Villarreal karşılaşmasında sağ diz ön çapraz bağı, dış yan bağı ve popliteus tendonundan ağır şekilde sakatlanmıştı. Carvajal, yaşadığı sakatlık nedeniyle 238 gün sahalardan uzak kalırken bu süreçte 56 karşılaşmayı kaçırdı. Sarı-lacivertli sağlık heyetinin, görüşmeler ilerlemeden önce oyuncunun son kontrollerini ve ayrıntılı sağlık raporlarını incelemesi bekleniyor.
REAL MADRID'E VEDA ETTİ
Real Madrid altyapısına 2002 yılında katılan Dani Carvajal, 2012'de Bayer Leverkusen'e transfer oldu. Almanya'da geçirdiği bir sezonun ardından 2013 yılında başkent ekibine dönen İspanyol futbolcu, A takımda 13 sezon görev yaptı. Carvajal, 2025-2026 sezonunun tamamlanmasının ardından Real Madrid'e veda ederek serbest oyuncu konumuna geçti. İspanyol sağ bek, Real Madrid formasıyla toplam 450 karşılaşmada görev yaptı.
KARİYERİNDE 27 KUPA BULUNUYOR
Dani Carvajal, Real Madrid kariyerinde toplam 27 kupa kazandı. İspanyol futbolcu, eflatun-beyazlı formayla 6 Şampiyonlar Ligi, 6 Kulüpler Dünya Kupası, 5 UEFA Süper Kupa, 4 La Liga, 4 İspanya Süper Kupası ve 2 İspanya Kupası şampiyonluğu yaşadı. Carvajal, İspanya Milli Takımı ile de 2023 UEFA Uluslar Ligi ve 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı kazandı.