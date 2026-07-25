Fenerbahçe'de gündem Dani Carvajal! Sağlık raporu istendi

Yeni sezon kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye Real Madrid'den ayrılan Dani Carvajal'ın önerildiği iddia edildi. Sarı-lacivertli yönetim, 34 yaşındaki sağ bekin mali talepleri ve sağlık durumunu değerlendirme kararı aldı. Sağ bek rotasyonunda değişikliğe gitmeyi planlayan Fenerbahçe, Nelson Semedo ile yolların ayrılması ihtimaline karşı alternatif oyuncular üzerinde çalışıyor. Bu doğrultuda sarı-lacivertlilerin gündemine, Real Madrid'de kazandığı kupalarla İspanyol kulübünün efsaneleri arasına giren Dani Carvajal geldi.

Dani Carvajal

CARVAJAL FENERBAHÇE'YE ÖNERİLDİ

Real Madrid ile sözleşmesi sona eren ve bonservisini eline alan Dani Carvajal'ın Fenerbahçe'ye önerildiği öne sürüldü. Sarı-lacivertli yönetimin, oyuncunun temsilcileriyle yapılacak ilk görüşmede sözleşme taleplerini ve yıllık maaş beklentisini öğrenmeyi planladığı belirtildi. Görüşmelerin ardından transferin mali ve sportif açıdan uygun olup olmadığına karar verilecek.

MASADA 1+1 YILLIK SÖZLEŞME VAR

Fenerbahçe'nin Dani Carvajal için ilk etapta bir yılı opsiyonlu olmak üzere 1+1 yıllık sözleşme önermeyi düşündüğü ifade edildi. 34 yaşındaki futbolcunun yaşı ve yakın geçmişindeki ciddi sakatlıklar nedeniyle uzun süreli bir kontratın tercih edilmediği kaydedildi. Sözleşmenin ikinci sezonuna ilişkin opsiyonun, oyuncunun maç sayısı ve fiziksel durumu gibi performans kriterlerine bağlanabileceği değerlendiriliyor.