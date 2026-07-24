Fenerbahçe'de sağ bek için Arda Okan Kurtulan hamlesi
Fenerbahçe, Nelson Semedo'nun takımdan ayrılması ihtimaline karşı sağ bek rotasyonunu Arda Okan Kurtulan ile güçlendirmeyi hedefliyor. Sarı-lacivertliler, Göztepe'nin 10 milyon euroluk bonservis talebini oyuncu artı para formülüyle düşürmeye çalışacak.
Yeni sezon kadro yapılanmasını sürdüren Fenerbahçe'de sağ bek bölgesi için dikkat çeken bir transfer planı gündeme geldi.
Sarı-lacivertli yönetim, Nelson Semedo ile yolların ayrılması durumunda oluşacak boşluğu, kulübün altyapısından yetişen Arda Okan Kurtulan ile doldurmayı değerlendiriyor.
Geçtiğimiz sezon Göztepe formasıyla sergilediği performansla öne çıkan 23 yaşındaki futbolcu, yönetimin transfer listesindeki isimler arasında yer alıyor.
GÖZTEPE 10 MİLYON EURO İSTİYOR
İzmir ekibinin Arda Okan Kurtulan için yaklaşık 10 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği öğrenildi. Fenerbahçe ise bu rakamı aşağı çekebilmek adına farklı bir formül üzerinde çalışıyor.
Sarı-lacivertli yönetimin, nakit ödemenin yanı sıra iki futbolcuyu da anlaşmaya dahil ederek Göztepe ile ortak noktada buluşmayı hedeflediği belirtildi.
Transfer planına göre Fenerbahçe'nin teklifinde 3 milyon euro nakit ödemenin yanında Ognjen Mimovic ile Rodrigo Becao'nun da yer alabileceği öne sürüldü.
önetimin, kısa süre içinde bu teklif modeliyle Göztepe ile resmi temas kurmasının beklendiği ifade edildi.
ESKİ TAKIMINA GERİ DÖNEBİLİR
2019 yılında Fenerbahçe altyapısına katılan Arda Okan Kurtulan, sarı-lacivertli formayla A takım seviyesinde bir resmi maçta görev aldıktan sonra Adana Demirspor'a transfer oldu. Genç oyuncu daha sonra Karacabey Belediyespor ve Diyarbekirspor'da kiralık olarak forma giydi. Arda Okan, 2025 yazında ise Göztepe ile 4+1 yıllık sözleşmeye imza attı.
2025-26 sezonunda Göztepe formasıyla tüm kulvarlarda 32 maça çıkan 23 yaşındaki sağ bek, bunların 27'sine ilk 11'de başladı. Sezonu 4 gol ve 2 asistle tamamlayan Arda Okan Kurtulan, toplam 2 bin 437 dakika sahada kalarak takımının en istikrarlı isimlerinden biri oldu.