Fenerbahçe'de sağ bek için Arda Okan Kurtulan hamlesi

Sarı-lacivertli yönetim, Nelson Semedo ile yolların ayrılması durumunda oluşacak boşluğu, kulübün altyapısından yetişen Arda Okan Kurtulan ile doldurmayı değerlendiriyor.

Yeni sezon kadro yapılanmasını sürdüren Fenerbahçe'de sağ bek bölgesi için dikkat çeken bir transfer planı gündeme geldi.

Arda Okan Kurtulan

GÖZTEPE 10 MİLYON EURO İSTİYOR

İzmir ekibinin Arda Okan Kurtulan için yaklaşık 10 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği öğrenildi. Fenerbahçe ise bu rakamı aşağı çekebilmek adına farklı bir formül üzerinde çalışıyor.

Sarı-lacivertli yönetimin, nakit ödemenin yanı sıra iki futbolcuyu da anlaşmaya dahil ederek Göztepe ile ortak noktada buluşmayı hedeflediği belirtildi.

Transfer planına göre Fenerbahçe'nin teklifinde 3 milyon euro nakit ödemenin yanında Ognjen Mimovic ile Rodrigo Becao'nun da yer alabileceği öne sürüldü.

önetimin, kısa süre içinde bu teklif modeliyle Göztepe ile resmi temas kurmasının beklendiği ifade edildi.