Diego Carlos krizi büyüyor! Fenerbahçe'ye rest çekti

Como'nun oyuncunun bu isteğini bilerek Fenerbahçe'ye resmi teklif sunduğu ancak sarı-lacivertli yönetimin önerilen bonservis bedelini yeterli bulmadığı belirtildi.

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını kiralık olarak İtalya Serie A ekiplerinden Como'da geçiren Brezilyalı stoperin, yeni sezonda da aynı takımın formasını giymek istediği öğrenildi.

Oyuncunun ise kariyerine İtalya'da devam etme konusunda kararlı olduğu ve bu isteğini Fenerbahçe yönetimine açık şekilde ilettiği öne sürüldü.

İtalyan temsilcisi Como'nun Diego Carlos'un bonservisi için Fenerbahçe'ye 3 milyon euroluk teklif yaptığı ifade edildi. Ancak sarı-lacivertli yönetim, bu rakamın oyuncunun değerini yansıtmadığı gerekçesiyle teklifi kabul etmedi. Taraflar arasında bonservis konusunda anlaşma sağlanamazken, transfer görüşmeleri çıkmaza girdi.

Diego Carlos

"SADECE COMO'YA GİTMEK İSTİYORUM"

İddiaya göre Diego Carlos, yönetimle yaptığı görüşmelerde yalnızca Como'ya transfer olmak istediğini belirtti. Brezilyalı futbolcunun, "Sadece Como'ya gitmek istiyorum. Aksi halde Fenerbahçe'de kalıp forma giymesem de maaşımı almaya razıyım" ifadelerini kullandığı öne sürüldü.

Bu gelişmenin ardından gözler iki kulüp arasında yeniden başlayabilecek bonservis pazarlıklarına çevrildi. Fenerbahçe'nin oyuncu için belirlediği bonservis beklentisinde geri adım atıp atmayacağı ve Como'nun teklifini artırıp artırmayacağı, transfer sürecinin seyrini belirleyecek.

Geçtiğimiz sezon Como formasıyla tüm kulvarlarda 31 maça çıkan Diego Carlos, 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Brezilyalı savunmacının Fenerbahçe ile sözleşmesi devam ederken, transfer sürecine ilişkin nihai karar kulüpler arasında yapılacak görüşmelerin ardından netleşecek.

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