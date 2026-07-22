Roma'dan Oosterwolde takibi! Fenerbahçe'nin bonservis beklentisi belli oldu
Fenerbahçe'nin Hollandalı savunmacısı Jayden Oosterwolde, Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Roma'nın tribünden takip ettiği 25 yaşındaki futbolcu için sarı-lacivertli yönetim 25 milyon Euro bonservis bedeli belirledi.
Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürerken Jayden Oosterwolde'ye Avrupa'dan ilgi artıyor.
Performansıyla dikkat çeken Hollandalı savunmacı, transfer döneminde birçok kulübün takip listesinde yer alırken son olarak Roma'nın oyuncuyu tribünden izlediği öğrenildi.
Sarı-lacivertli yönetim ise olası bir transfer için yüksek bir bonservis beklentisiyle hareket ediyor.
ROMA'NIN YANI SIRA İKİ TALİP DAHA VAR
İtalya Serie A temsilcisi Roma'nın scout ekibinin Oosterwolde'yi tribünden takip ettiği belirtilirken, Hollandalı futbolcunun yalnızca İtalyan ekibinin değil, Premier Lig'den bir kulüp ile Fransa Ligue 1'den bir takımın da yakın takibinde olduğu ifade edildi.
Avrupa'nın farklı liglerinden gelen ilginin artmasıyla birlikte oyuncunun transfer sürecinin önümüzdeki dönemde hareketlenebileceği değerlendiriliyor.
FENERBAHÇE 25 MİLYON EURO İSTİYOR
Fenerbahçe yönetimi, Avrupa kulüplerinin radarındaki Jayden Oosterwolde için bonservis beklentisini 25 milyon Euro olarak belirledi.
Sarı-lacivertli kulüp, oyuncunun mevcut piyasa değeri ve takımdaki rolünü dikkate alarak bu rakamın altındaki tekliflere sıcak bakmıyor.
Ocak 2023'te Parma'dan 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadroya katılan 25 yaşındaki savunmacı, Fenerbahçe formasıyla bugüne kadar 110 resmi maçta görev yaptı.
Hollandalı futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 1 asistlik katkı sağlarken, hem sol bek hem de stoper mevkilerindeki performansıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor.