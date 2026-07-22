Roma'dan Oosterwolde takibi! Fenerbahçe'nin bonservis beklentisi belli oldu

Sarı-lacivertli yönetim ise olası bir transfer için yüksek bir bonservis beklentisiyle hareket ediyor.

Performansıyla dikkat çeken Hollandalı savunmacı, transfer döneminde birçok kulübün takip listesinde yer alırken son olarak Roma'nın oyuncuyu tribünden izlediği öğrenildi.

Jayden Oosterwolde

ROMA'NIN YANI SIRA İKİ TALİP DAHA VAR

İtalya Serie A temsilcisi Roma'nın scout ekibinin Oosterwolde'yi tribünden takip ettiği belirtilirken, Hollandalı futbolcunun yalnızca İtalyan ekibinin değil, Premier Lig'den bir kulüp ile Fransa Ligue 1'den bir takımın da yakın takibinde olduğu ifade edildi.

Avrupa'nın farklı liglerinden gelen ilginin artmasıyla birlikte oyuncunun transfer sürecinin önümüzdeki dönemde hareketlenebileceği değerlendiriliyor.