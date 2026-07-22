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Fenerbahçe'de Nathan Ake'nin son durumu belli oldu! Sakatlanıp çıkmıştı rövanşta takımla olacak

Gornik Zabrze karşılaşmasında kasığında ağrı hissederek tedbir amaçlı oyundan çıkan Nathan Ake'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hollandalı savunmacının rövanş maçında forma giymesi bekleniyor.

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Fenerbahçe'de Nathan Ake'nin son durumu belli oldu! Sakatlanıp çıkmıştı rövanşta takımla olacak

Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında kasığında hissettiği ağrı nedeniyle oyundan çıkan Nathan Ake'nin durumu netlik kazandı.

Teknik heyet, olası bir riski önlemek adına deneyimli stoperi tedbir amaçlı kenara aldı.

Nathan AkeNathan Ake
SAĞLIK DURUMUNDA OLUMSUZLUK YOK

Karşılaşma sırasında yaşadığı rahatsızlık kısa süreli endişeye neden olurken, yapılan ilk değerlendirmelerde Ake'nin ciddi bir sakatlığının bulunmadığı belirtildi.

Sarı-lacivertli ekipte oyuncunun sağlık durumunun yakından takip edildiği ifade edildi.

Nathan AkeNathan Ake
RÖVANŞ MAÇINDA FORMA GİYECEK

A Spor muhabiri Erdem Akbaş'ın aktardığı bilgiye göre Nathan Ake'nin kasığındaki ağrının önemli bir soruna işaret etmediği öğrenildi.

Hollandalı savunmacının Gornik Zabrze ile oynanacak rövanş karşılaşmasında takımla birlikte sahada olması bekleniyor.

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Fenerbahçe'de Nathan Ake'nin son durumu belli oldu! Sakatlanıp çıkmıştı rövanşta takımla olacak-4 Fenerbahçe'de Nathan Ake'nin son durumu belli oldu! Sakatlanıp çıkmıştı rövanşta takımla olacak-5 Fenerbahçe'de Nathan Ake'nin son durumu belli oldu! Sakatlanıp çıkmıştı rövanşta takımla olacak-6
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