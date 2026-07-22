Fenerbahçe'de Nathan Ake'nin son durumu belli oldu! Sakatlanıp çıkmıştı rövanşta takımla olacak

Teknik heyet, olası bir riski önlemek adına deneyimli stoperi tedbir amaçlı kenara aldı.

Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında kasığında hissettiği ağrı nedeniyle oyundan çıkan Nathan Ake'nin durumu netlik kazandı.

Nathan Ake

SAĞLIK DURUMUNDA OLUMSUZLUK YOK

Karşılaşma sırasında yaşadığı rahatsızlık kısa süreli endişeye neden olurken, yapılan ilk değerlendirmelerde Ake'nin ciddi bir sakatlığının bulunmadığı belirtildi.

Sarı-lacivertli ekipte oyuncunun sağlık durumunun yakından takip edildiği ifade edildi.