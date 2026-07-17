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Fenerbahçe'den Sidiki Cherif teklifine ret! Parası çıkacaktı

Fenerbahçe, Bundesliga temsilcisi Hamburg'un Sidiki Cherif için yaptığı 4 milyon euroluk kiralama ve 15 milyon euroluk satın alma opsiyonunu içeren teklifi kabul etmedi. Sarı-lacivertliler, satın alma maddesinin zorunlu olmaması nedeniyle öneriyi reddetti.

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Fenerbahçe'den Sidiki Cherif teklifine ret! Parası çıkacaktı

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi kadro planlaması sürerken genç golcü Sidiki Cherif'e Almanya'dan resmi ilgi geldi.

Bundesliga ekiplerinden Hamburg, 19 yaşındaki santrforu kadrosuna katmak için sarı-lacivertli kulübün kapısını çaldı. Alman temsilcisinin sunduğu teklifin detayları da ortaya çıktı.

Sidiki CherifSidiki Cherif
HAMBURG'DAN 19 MİLYON EUROLUK PAKET

Hamburg'un Fenerbahçe'ye 4 milyon euro kiralama bedeli ve 15 milyon euro satın alma opsiyonu içeren toplam 19 milyon euroluk bir paket önerdiği öğrenildi. Ancak teklifte yer alan satın alma opsiyonunun zorunlu olmaması, sarı-lacivertli yönetimin kararında belirleyici oldu.

Fenerbahçe yönetimi, oyuncunun geleceğine ilişkin belirsizlik oluşturabilecek bu formüle onay vermedi ve Hamburg'un teklifini geri çevirdi. Alman kulübünün daha önce de Sidiki Cherif'i kiralama ve satın alma opsiyonunu içeren benzer bir modelle kadrosuna katmak istediği biliniyordu.

Sidiki CherifSidiki Cherif
FENERBAHÇE YATIRIMINI KORUDU

Sarı-lacivertli kulüp, Sidiki Cherif'i 1 Şubat 2026 tarihinde 4 milyon euro kiralama bedeli ve 18 milyon euroluk zorunlu satın alma maddesiyle kadrosuna katmıştı. Toplam maliyeti 22 milyon euroya ulaşan genç forvet için yönetim, yatırımını riske atacak şartlara onay vermedi.

19 yaşındaki futbolcu, 2025-2026 sezonunda Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de 12 maçta 2 gol kaydetti. Türkiye Kupası'nda çıktığı 2 karşılaşmada 1 gol atan Cherif, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 2 maçta 1 asist üretti. Fenerbahçe, mevcut teklif şartlarıyla oyuncunun ayrılığına izin vermeyerek genç futbolcunun geleceği konusunda kontrolü elinde tutmayı tercih etti.

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