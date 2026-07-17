Bundesliga ekiplerinden Hamburg, 19 yaşındaki santrforu kadrosuna katmak için sarı-lacivertli kulübün kapısını çaldı. Alman temsilcisinin sunduğu teklifin detayları da ortaya çıktı.

Sidiki Cherif

HAMBURG'DAN 19 MİLYON EUROLUK PAKET

Hamburg'un Fenerbahçe'ye 4 milyon euro kiralama bedeli ve 15 milyon euro satın alma opsiyonu içeren toplam 19 milyon euroluk bir paket önerdiği öğrenildi. Ancak teklifte yer alan satın alma opsiyonunun zorunlu olmaması, sarı-lacivertli yönetimin kararında belirleyici oldu.

Fenerbahçe yönetimi, oyuncunun geleceğine ilişkin belirsizlik oluşturabilecek bu formüle onay vermedi ve Hamburg'un teklifini geri çevirdi. Alman kulübünün daha önce de Sidiki Cherif'i kiralama ve satın alma opsiyonunu içeren benzer bir modelle kadrosuna katmak istediği biliniyordu.