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Fenerbahçe'nin yeni transferi Mason Greenwood İstanbul'da! 4 yıllık sözleşmeye imza atacak

Fenerbahçe'nin Marsilya ile anlaşmaya vardığı Mason Greenwood, İstanbul'a geldi. Sarı-lacivertliler, İngiliz futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalarken transfer için Fransız ekibine 39 milyon euro bonservis ödeyecek.

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Fenerbahçe'nin yeni transferi Mason Greenwood İstanbul'da! 4 yıllık sözleşmeye imza atacak

Fenerbahçe'nin yaz transfer dönemindeki önemli hamlelerinden biri olan Mason Greenwood, İstanbul'a ulaştı.

Sarı-lacivertli kulübün transferi konusunda Marsilya ile anlaşma sağladığı İngiliz futbolcuyu taşıyan uçak, perşembe günü saat 16.25'te İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

Böylece 24 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe kariyeri resmen başlamış oldu.

Mason GreenwoodMason Greenwood
İMZA TÖRENİ PAZAR GÜNÜ

Fenerbahçe, Mason Greenwood ile 4 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. İngiliz yıldızın sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atması beklenirken, sarı-lacivertli kulüp taraftarların da katılımıyla 19 Temmuz Pazar günü statta imza töreni düzenleyecek.

Törenle birlikte Greenwood'un kamuoyuna resmi olarak tanıtılması planlanıyor.

Mason GreenwoodMason Greenwood
39 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENECEK

Transferin mali detayları da netleşti. Fenerbahçe, Mason Greenwood'un bonservisi için Marsilya'ya toplam 39 milyon euro ödeme yapacak.

Sarı-lacivertli kulüp bu bedeli, taraflar arasında varılan anlaşma doğrultusunda 3 yıl içerisinde 3 eşit taksit halinde Fransız ekibine ödeyecek.

Greenwood'un resmi sözleşmesinin tamamlanmasının ardından kulübün transferi Türkiye Futbol Federasyonu'na ve kamuoyuna duyurması bekleniyor.

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Fenerbahçe'nin yeni transferi Mason Greenwood İstanbul'da! 4 yıllık sözleşmeye imza atacak-4 Fenerbahçe'nin yeni transferi Mason Greenwood İstanbul'da! 4 yıllık sözleşmeye imza atacak-5 Fenerbahçe'nin yeni transferi Mason Greenwood İstanbul'da! 4 yıllık sözleşmeye imza atacak-6

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